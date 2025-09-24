Ventas de viviendas nuevas en EU se disparan

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos (EU) superaron las expectativas de los analistas en agosto y alcanzaron el ritmo más rápido desde principios del 2022, según datos del gobierno publicados ayer 24 de septiembre, gracias a la caída de las tasas hipotecarias y a los incentivos ofrecidos por los constructores para atraer a los compradores.

Las ventas de viviendas nuevas aumentaron 20.5% con respecto al mes anterior, hasta alcanzar una tasa anual ajustada estacionalmente de 800,000, según datos del Departamento de Comercio.

Esta cifra superó con creces el nivel de 650,000 previsto por el consenso de Briefing.com.

La asequibilidad ha frenado las ventas inmobiliarias en Estados Unidos en los últimos años, con las populares hipotecas a tasa fija a 30 años rondando niveles más altos que antes.

En agosto, la tasa se situó en torno a 6.6%, lo que supone un descenso con respecto a 6.7% registrado en julio.

“Los compradores están respondiendo a la caída de las tasas hipotecarias y a los incentivos de los constructores”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

“Están viendo mucho valor en las viviendas nuevas y aprovechando la inusual abundancia de viviendas nuevas en venta en el mercado”, añadió en una nota.

Sin embargo, el precio medio de las viviendas nuevas vendidas fue de 413,500 dólares, lo que supone un aumento de 4.7% con respecto al nivel de julio.

Long afirmó que muchos siguen al margen, a la espera de que disminuyan las presiones sobre los costos.

La semana pasada, el banco central estadounidense realizó su primer recorte de tasas de interés del 2025, reduciendo la tasa de interés de referencia en 25 puntos base y apuntando a nuevas reducciones este año.

Los analistas han advertido que las ventas de viviendas nuevas son volátiles y son una pequeña parte del mercado global.