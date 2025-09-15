Sube a 39 años la edad promedio para comprar casa en México: 4S Real Estate

Monterrey, NL. La edad promedio para adquirir vivienda en México pasó de 29 a 39 años en las últimas tres décadas. Algunos de los factores que intervienen en la decisión de compra o renta de vivienda, son los cambios demográficos, elevados costos de construcción, escaso inventario en segmentos asequibles e ingresos limitados, destacó Ignacio Torres, cofundador y CEO de 4S Real Estate, durante la Cumbre Inmobiliaria 2025, organizada por Canadevi Nuevo León.

En su ponencia titulada “Ultra-diferenciación en proyectos inmobiliarios: redefiniendo a la generación emergente”, Torres hizo un recuento de la evolución en las preferencias habitacionales y de los desafíos que enfrenta el mercado local.

De acuerdo con la consultora en inteligencia inmobiliaria 4S Real Estate, este fenómeno ya empieza a impactar al mercado regiomontano. “Antes a los 29 años estrenabas un hogar, hoy, a esa edad, sigues comparando rentas en una app. Desde 2018, la edad promedio era a los 32 años y en los siguientes años fue subiendo hasta llegar a los 39 en 2025.

"Este retraso patrimonial para millennials y generaciones posteriores implica prolongar el ciclo laboral antes de poder comprar una casa. La causa no es solo demográfica: los ingresos limitados también están redefiniendo la forma de acceder a la vivienda”, enfatizó el directivo.

Además, el mercado inmobiliario de Monterrey enfrenta un desajuste cada vez más evidente entre la oferta disponible y las necesidades de los compradores. La vivienda vertical por debajo de los cuatro millones de pesos es cada vez más escasa, con un inventario que va a la baja y limita las opciones para quienes buscan departamentos de un menor precio.

La vivienda horizontal tampoco ofrece un panorama del todo alentador: sus precios se han disparado y, además, se concentra fuera del área metropolitana. En zonas como Cumbres, una casa no baja de los cuatro o cinco millones de pesos, lo que obliga a quienes trabajan en el centro a enfrentar traslados de hasta hora y media diaria en el tráfico.

A esto se suma que los hogares ya no son tan uniformes como antes. Mientras en generaciones pasadas lo común era casarse y tener hijos, hoy predominan familias mixtas o jóvenes que viven solos, muchos de los cuales optan por departamentos bien ubicados antes que por casas tradicionales.

“El mercado inmobiliario en Nuevo León no está mal, pero sí presenta muchos huecos de oferta. Con menos productos, hay menos ventas. La vivienda vertical es la gran oportunidad para quienes no encuentran cabida en el modelo de la casa tradicional. Más que sustituir, viene a complementar y redefinir el mercado, al ser una solución real para hogares cada vez más diversos y mixtos”, apunta Torres.

¿Qué es la ultra diferenciación?

Aunque los cambios demográficos han retrasado la edad de compra, no son el único factor que explica la transformación del mercado. El ingreso limitado de las nuevas generaciones y los altos costos de construcción están frenando el acceso a la vivienda y empujando el crecimiento de la renta. Para los desarrolladores, satisfacer esta demanda se ha convertido en un desafío de costos y creatividad.

En este contexto, Ignacio Torres advierte que la respuesta está en la ultra-diferenciación: diseñar proyectos capaces de conectar auténticamente con estilos de vida cada vez más diversos. Hoy, los jóvenes valoran la cercanía a su lugar de trabajo, la conexión con la naturaleza, espacios que fomenten el bienestar y la salud mental. Estas prioridades, más que una tendencia pasajera, están definiendo el rumbo del mercado.

De acuerdo al Informe de tendencias generacionales de compradores y vendedores de viviendas, de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR por sus siglas en inglés), los millennials mayores (1980-1989) y los millennials jóvenes (1990-1998), representan el 29% de los compradores recientes de vivienda y el 71% de millennials jóvenes compran por primera vez.

Además, el estudio de NAR reveló que esta generación prefiere la comodidad para llegar al trabajo y los costos de transporte son los más importantes.

En opinión del experto de 4S Real Estate: “La generación Z está quedándose sin opciones. La oportunidad está en crear un nuevo guión generacional: proyectos que respondan a hogares distintos, donde el bienestar, la sustentabilidad y la cercanía sean la prioridad”, recalcó.

Para la consultora, esta estrategia no sólo es una vía para atender a los compradores emergentes, sino también una forma de abrir ventajas competitivas en un mercado saturado y complejo.

