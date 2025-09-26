Ventas de vivienda en los principales destinos turísticos de México

Las paradisíacas playas de Cancún, Tulum, Los Cabos o Puerto Vallarta se han convertido en destinos atractivos para inversionistas y compradores extranjeros en los últimos años; sin embargo, los precios históricos de las viviendas frente al mar, así como la incertidumbre económica, han comenzado a tener efecto en el ritmo de ventas de este tipo de propiedades.

En el desglose por localidad se observó que Puerto Vallarta en Jalisco se ubicó como el que más venta de vivienda consolidó en el primer trimestre del 2025 con un total de 282 unidades, de acuerdo con cifras de la consultora 4S Real Estate.

En Playa del Carmen, Quintana Roo se registraron 202 ventas de viviendas en este periodo, mientras que en Cancún se consolidaron 195.

Estos niveles son significativamente menores a los registros del mismo periodo hace un año.