Naves industriales enfrentan aranceles, pero prevén recuperación hacia el cierre del año

El efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos mantiene la desaceleración en la ocupación de naves industriales en México; sin embargo, se espera que hacia el cierre del 2025 la actividad pueda recuperarse paulatinamente.

De acuerdo con la consultora Datoz, durante el segundo trimestre del 2025 se ocuparon 7.5 millones de pies cuadrados de espacio industrial, un nivel similar al registrado en el primer trimestre del año, pero que representa casi 50% menos frente al último trimestre del 2024.

En este mismo periodo ingresaron al inventario 2.5 millones de pies cuadrados nuevos, que, sumados a las desocupaciones, dejaron un total de 7 millones de pies cuadrados disponibles a nivel nacional.

Pablo Quezada, director general de Datoz, explicó que el mercado atraviesa un ajuste natural frente a la complejidad del panorama económico y político a nivel internacional, en el que los desarrolladores adaptan sus proyectos ante la sobreoferta de naves industriales.

“La amenaza de los aranceles es algo real que probablemente seguirá frenando algunos proyectos como se ha observado desde principios de año, pero hemos visto que no son más que amenazas. Los mercados ya no reaccionan de la misma manera ante este tipo de anuncios. Se han renovado algunos proyectos, lo que señala que muchos inversionistas ya no ven tanta incertidumbre”, comentó Quezada en reunión con medios de comunicación.

Expectativas del mercado

Para Quezada, la contracción en la ocupación de espacios industriales no implica un freno definitivo para el nearshoring (relocalización de empresas) en México. Desde su perspectiva, se trata de una tendencia que continuará, incluso potenciada por las políticas arancelarias de Estados Unidos.

“Es un fenómeno que no va a parar, y es probable que en América se consolide una región logística y de producción manufacturera. La política de Estados Unidos no hace más que acelerar este proceso, enviando una señal clara de que ya no quiere depender de las importaciones de China”, subrayó.

Como muestra de la recuperación inmobiliaria, el directivo destacó la actividad en la región noreste de México, integrada por mercados como Monterrey, Matamoros, Saltillo y Reynosa. Esta zona concentra 30% del inventario industrial nacional y su ocupación de naves industriales aumentó de 2.3 millones a 3 millones de pies cuadrados entre el primer y segundo trimestre del 2025.

“No vamos a ver niveles como los de los últimos tres años, que fueron más altos de lo que estábamos acostumbrados. Pero el 2025 podría cerrar bien, aunque sabemos que hay otros factores que afectan y generan incertidumbre para la inversión”, puntualizó Quezada.

Recuperación por zonas

Silvia Gómez, líder de investigación de Datoz, enfatizó que la recuperación del sector inmobiliario industrial no será homogénea, ya que habrá mercados que se reactivarán más rápido que otros. Entre los más dinámicos podrían figurar Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Querétaro.

Además, la especialista indicó que, a pesar de la cautela de muchos desarrolladores, este periodo podría ser clave para adquirir tierras a precios atractivos para nuevos proyectos.

“Quizá se van a esperar a que los mercados maduren más, sobre todo mercados secundarios, que son una buena opción en cuanto a precio. Buscarán tener reservas de tierra y estar preparados para cuando este ciclo de desarrollo cambie”, concluyó Gómez.