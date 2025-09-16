Iluminación, un actor clave en las fiestas patrias

La celebración de la Independencia de México no solo se refleja en desfiles, verbenas o ceremonias oficiales. Cada año, la iluminación de plazas, monumentos y templos se convierte en un factor clave para dar vida a los espacios públicos y generar un ambiente festivo que atrae tanto a habitantes como a visitantes.

La luz cumple un doble papel: enaltece la riqueza cultural de las ciudades y refuerza la sensación de seguridad. Además, impulsa la actividad turística y el dinamismo económico en las comunidades.

De acuerdo con Signify, empresa especializada en sistemas de iluminación, la tendencia actual es que la luz en espacios urbanos vaya más allá de resaltar estructuras. En la actualidad existen tecnologías que permiten la gestión remota, el monitoreo constante y la adaptación cromática, lo que abre la posibilidad de transformar un mismo lugar con escenas distintas para efemérides, tradiciones o causas sociales.

“La iluminación va más allá de instalar luminarios, la luz tiene el poder de transformar la manera en que experimentamos los espacios. Este mes patrio podemos visitar los patrimonios culturales de nuestras ciudades para sorprendernos y vivirlos de una forma más cercana, festiva y en comunidad”, comentó Jorge Ávila, director comercial de Signify México.

Ejemplos en ciudades mexicanas

Acueducto de Querétaro: Su iluminación resalta los materiales y detalles de esta obra levantada en 1726 y lo convierte en un punto de encuentro comunitario.

• Basílica de Zapopan y Plaza de las Américas (Jalisco): La luz transforma el entorno en un espacio vibrante que atrae a residentes y turistas, y fortalece la percepción de seguridad.

Catedral de San Ildefonso en Mérida: La iluminación interior permite redescubrir la cúpula central, esculturas y cuadros que antes permanecían en penumbra.

Más allá de lo estético

Según especialistas, la iluminación no consiste únicamente en colocar luminarias, sino en transformar la manera en que se experimentan los espacios. Su impacto puede traducirse en:

Mayor percepción de seguridad ciudadana.

Incremento en la actividad comercial.

Impulso al turismo.

Refuerzo de la identidad comunitaria.

En este septiembre, la luz no solo adorna los símbolos patrios. Representa un medio para fortalecer la convivencia, resaltar la historia y proyectar la riqueza cultural de México. Para quienes recorren plazas y monumentos iluminados, la experiencia no se limita a observar, sino a vivir la ciudad de manera más cercana y festiva.