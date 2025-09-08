La historia detrás del puerquito de piloncillo: un pan con alma de campo (receta)

El puerquito de piloncillo, también conocido cariñosamente como "marranito" o "cochinito", es un pan que evoca inmediatamente a la infancia y a la fiesta popular. Su origen, como el de muchas joyas de nuestra gastronomía, es producto del mestizaje culinario de la época colonial. Nace de la fusión de las técnicas de panificación europeas que trajeron los españoles con los ingredientes profundamente arraigados en nuestra tierra.

El protagonista indiscutible es el piloncillo, ese cono de jugo de caña sin refinar. Heredero de los trapiches coloniales, el piloncillo aporta no solo dulzor, sino una complejidad de sabores a melaza, caramelo y hasta un toque ahumado que el azúcar blanca simplemente no puede replicar. Es el alma del pan.

Originalmente, se cree que una de sus versiones más antiguas era el "pan de pulque", ya que esta bebida fermentada de maguey se utilizaba como levadura natural, otorgándole una textura y sabor muy particulares. Con el tiempo y la popularización de la levadura comercial y el bicarbonato de sodio, la receta evolucionó a la que conocemos hoy, más parecida a una galleta densa y suave.

¿Y por qué la forma de puerquito? la teoría más aceptada se relaciona con el simbolismo. El cerdo, introducido por los españoles, se convirtió en un animal fundamental en la economía y alimentación de la Nueva España. Representaba abundancia, fiesta y celebración.

Darle su forma al pan era una manera de honrar esa prosperidad y asociar este dulce bocado con los momentos especiales, como las ferias patronales y, por supuesto, las fiestas patrias.

Este pan no pertenece a una sola región; es un tesoro compartido. Lo encontramos en los puestos de pan de feria desde el norte hasta el sur del país, cada uno con su toque. Algunos más especiados con clavo, otros más oscuros por el tipo de piloncillo, unos crujientes y otros suaves.