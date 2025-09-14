La Arrolladora Banda El Limón: hora del concierto antes del Grito de Independencia

La Ciudad de México se alista para vivir la noche más mexicana del año y este 2025 tendrá un sabor especial: será la primera ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho será la agrupación estelar que amenizará la fiesta en el Zócalo capitalino.

¿A qué hora empieza el concierto?

El show musical arrancará el lunes 15 de septiembre a las 20:00 horas, completamente gratuito, en la plancha del Zócalo. Además de la banda sinaloense, el público podrá disfrutar de la voz de Alejandra Ávalos y el talento del colectivo Legado de Grandeza, que se suman al cartel de esta noche de celebración patria.

Este programa musical antecede a la ceremonia oficial de las 23:00 horas en la que Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, realizará las tradicionales arengas.

La mandataria reveló la noticia en una de sus conferencias mañaneras de inicios de septiembre, despejando la expectativa sobre quién acompañaría su primer Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional.

En cuanto a los invitados, la presidenta adelantó que será “una ceremonia muy austera” y que estará acompañada principalmente por su gabinete legal, con titulares de dependencias como Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Hacienda, entre otras.