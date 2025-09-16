Fiestas patrias: Terrazas en el Zócalo ¿Cuánto costó dar el Grito este 2025?

El 15 de septiembre es la noche en la que México entero celebra su independencia. Pero en el corazón de la capital, sólo unos cuantos tienen acceso a un espectáculo único: dar el Grito desde las terrazas de hoteles que ofrecen vista directa al Zócalo y la plancha iluminada.

La oferta de este año confirma que la experiencia de la fiesta patria en primera fila es para privilegiados.

Gran Hotel Ciudad de México: exclusividad con historia

Desde el 1 de julio, el Gran Hotel Ciudad de México lanzó paquetes especiales que incluían hospedaje, desayuno el 16 de septiembre y la codiciada cena del 15. La entrada desde el 14 costaba hasta 40,000 pesos por persona, lo que garantizaba acceso a la terraza durante la ceremonia.

Debido a cancelaciones, el hotel liberó algunas mesas sólo para la cena, con un precio de 8,000 pesos por persona, que incluía buffet de comida mexicana, música en vivo y la posibilidad de ingresar desde las 3 de la tarde para disfrutar del ambiente previo al grito.

El Balcón del Zócalo: reservaciones agotadas desde abril

Otro espacio que se convirtió en protagonista fue el restaurante El Balcón del Zócalo, ubicado en el Hotel Zócalo Central & Rooftop. Desde abril se abrieron reservaciones para la cena mexicana del 15 de septiembre, que este año tuvo un precio de 16,000 pesos por persona. El menú incluyó un recorrido de degustación de cocina mexicana y barra libre de bebidas nacionales, además de la presencia de mariachi para enmarcar la noche.

Hotel Majestic: cena-baile y brunch para cerrar con broche de oro

Por su parte, el Hotel Majestic apostó por un formato más festivo. Desde junio comenzó la venta de reservaciones para su paquete de cena-baile la noche del 15, acompañada de buffet mexicano, tornafiesta y un brunch el 16 de septiembre. El costo fue de 35,000 pesos por persona, en uno de los salones y terrazas más icónicos frente a Palacio Nacional.

Mientras en las calles del Centro Histórico la verbena popular ofrece antojitos a precios más accesibles, en las alturas del Zócalo los paquetes gastronómicos alcanzan cifras de cinco dígitos. La experiencia se justifica por la vista privilegiada, la exclusividad y la garantía de un lugar seguro para observar el momento más simbólico de la noche.