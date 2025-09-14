Lectura 2:00 min
Independencia de México 2025: la primera vez que una mujer presidenta encabeza las celebraciones
Claudia Sheinbaum tiene claro la responsabilidad del momento histórico que protagonizará.
Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer en asumir la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Nacional, un acto cargado de simbolismo que marca un nuevo capítulo en las celebraciones patrias del país donde esa responsabilidad recayó en los presidentes varones.
En declaraciones previas, Sheinbaum se mostró consciente de la trascendencia del momento y reconoció que alberga la responsabilidad de ser ejemplo; subrayó su compromiso con una ceremonia digna del significado histórico del Grito, por lo que la ensayó para no cometer errores.
Analistas y académicos anticipan que la mandataria dedicará su Grito no solo a los héroes y heroínas de la Independencia, sino también a las luchas contemporáneas del país, con énfasis en la igualdad y la justicia social.
Noche de fiesta
El Zócalo capitalino se prepara para recibir a miles de personas que se congregarán para escuchar el tradicional llamado a la unidad y libertad, mientras que las autoridades capitalinas desplegarán un operativo especial con miles de elementos para garantizar la seguridad de los asistentes.
Después de la ceremonia central esperan conciertos, muestras culturales y juegos pirotécnicos que acompañarán la noche mexicana. La cartelera musical en el Zócalo comenzará a partir de las 20:00 horas las siguientes presentaciones:
- La Arrolladora Banda El Limón.
- Alejandra Ávalos.
- El Colectivo Legado de Grandeza.
Otras ceremonias
Aunque esta es la primera vez que una mujer lo encabeza desde Palacio Nacional, existen antecedentes en ámbitos estatales y municipales:
- En el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez encabezó por el Grito de Independencia del estado como gobernadora, desde Toluca.
- En Nezahualcóyotl, María Darinka Rendón Sánchez, representó al alcalde para encargarse del Grito y el desfile cívico municipal.
- En comunidades indígenas como Hueyapan, Morelos, Guillermina Maya encabezó los festejos patrios en su localidad.