Independencia de México 2025: la primera vez que una mujer presidenta encabeza las celebraciones

Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer en asumir la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Nacional, un acto cargado de simbolismo que marca un nuevo capítulo en las celebraciones patrias del país donde esa responsabilidad recayó en los presidentes varones.

En declaraciones previas, Sheinbaum se mostró consciente de la trascendencia del momento y reconoció que alberga la responsabilidad de ser ejemplo; subrayó su compromiso con una ceremonia digna del significado histórico del Grito, por lo que la ensayó para no cometer errores.

Me preguntaron si había alguna novedad para el Grito de Independencia de este año. Les platico. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 12, 2025

Analistas y académicos anticipan que la mandataria dedicará su Grito no solo a los héroes y heroínas de la Independencia, sino también a las luchas contemporáneas del país, con énfasis en la igualdad y la justicia social.

Noche de fiesta

El Zócalo capitalino se prepara para recibir a miles de personas que se congregarán para escuchar el tradicional llamado a la unidad y libertad, mientras que las autoridades capitalinas desplegarán un operativo especial con miles de elementos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Después de la ceremonia central esperan conciertos, muestras culturales y juegos pirotécnicos que acompañarán la noche mexicana. La cartelera musical en el Zócalo comenzará a partir de las 20:00 horas las siguientes presentaciones:

La Arrolladora Banda El Limón.

Alejandra Ávalos.

El Colectivo Legado de Grandeza.

Otras ceremonias

Aunque esta es la primera vez que una mujer lo encabeza desde Palacio Nacional, existen antecedentes en ámbitos estatales y municipales: