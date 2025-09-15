15 de septiembre: ¿Dónde habrá Ley Seca en CDMX por las fiestas patrias 2025?

Las fiestas patrias son uno de los eventos con mayor afluencia en la capital del país. Para mantener el orden y reducir riesgos asociados al consumo de alcohol en concentraciones masivas, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la activación de la Ley Seca. De acuerdo con la Gaceta Oficial, la prohibición entrará en vigor desde las 00:00 horas del 15 de septiembre y se mantendrá hasta las 24:00 del mismo día.

Alcaldías con restricción

La suspensión de venta de bebidas alcohólicas aplicará en tiendas de abarrotes, supermercados, restaurantes, bares, cantinas y vinaterías de tres demarcaciones:

Tláhuac, en colonias y pueblos como San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan y San Pedro Tláhuac, así como en todo el perímetro de la alcaldía.

La Magdalena Contreras.

Cuajimalpa de Morelos.

Multas y sanciones

El incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas económicas o arrestos administrativos. La autoridad capitalina aclaró que el objetivo no es castigar, sino garantizar que las celebraciones se desarrollen en un entorno seguro, evitando accidentes y alteraciones al orden público.

La Ley Seca no solo se aplica en las fiestas patrias. En diferentes momentos del año, también se activa durante jornadas electorales, festividades religiosas o eventos cívicos de gran concurrencia. Su finalidad es siempre la misma: proteger la integridad de los asistentes y mantener la convivencia pacífica.