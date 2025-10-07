Enrique de la Madrid: “Cuando la política divide, quizá la ingeniería nos una”

En un contexto de transformaciones políticas, tecnológicas y económicas a nivel global, la ingeniería y la infraestructura surgen como ejes de unidad nacional. Así lo señaló Enrique de la Madrid Cordero, analista económico y político, consultor y consejero, durante una reunión con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

“Cuando la política divide, quizá la ingeniería nos una, porque las obras no tienen partido ni color; las obras sirven y nos sirven a todos”, afirmó De la Madrid ante ingenieros y expertos del sector.

De la Madrid apuntó que el país atraviesa una etapa de redefinición profunda, donde se cuestionan pilares como la democracia, el libre mercado y comercio. En este contexto, advirtió que el principal reto es enfrentar una economía que crece menos y genera menos empleo

Estado de derecho en la obra pública

En el ámbito de la obra pública, el exdirector de Bancomext enfatizó en la necesidad de defender el estado de derecho y garantizar concursos para licitaciones justos, rendición de cuentas y planeación a largo plazo, además de fortalecer un enfoque federal y municipal en la ejecución de proyectos.

Por su parte, Adrián Lombardo Aburto, presidente del Consejo de Ética del CICM, recordó que la ingeniería civil mexicana ha enfrentado históricamente contextos adversos, pero siempre ha sido motor de desarrollo.

“La infraestructura debe responder a una planeación estratégica con objetivos claros que impulsen el desarrollo económico, social y ambiental, garantizando transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, declaró.

Infraestructura como un pilar estratégico

Durante el evento, Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, subrayó que la profesión no puede permanecer pasiva ante la incertidumbre actual.

“Los ingenieros no podemos quedarnos inmóviles. Nuestra profesión debe actuar con una actitud proactiva, responsable y positiva, enfocada siempre en el bien común. La infraestructura es un pilar estratégico para enfrentar los tiempos actuales”, dijo.

En este sentido, De la Madrid propuso estrategias para encaminar a México hacia un crecimiento sostenido, entre ellas establecer reglas claras que permitan la conciliación y la cooperación, especialmente entre los distintos niveles de gobierno, fomentar el emprendimiento en condiciones favorables, impulsar el talento, y adaptar nuevos modelos educativos.