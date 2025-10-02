SICT busca empresa que mida aforo en autopistas

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) busca tener “datos confiables” de los aforos vehiculares en autopistas e invitó a las empresas Cal y Mayor y Asociados, Planeación Operación y Desarrollo de Infraestructura y Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil a un procedimiento para elegir a la que se haga cargo de analizar dicha información.

Los montos propuestos van de los 2.3 a los 3.2 millones de pesos y el fallo se dará a conocer el próximo 10 de octubre (inicialmente se planeó para el 26 de septiembre).

“El incremento en el número de concesiones y la complejidad operativa derivan en la necesidad de implementar estudios más profundos sobre los patrones del comportamiento del tránsito vehicular. La DGST / DGDC requiere estudios técnicos que permitan, mediante un análisis retrospectivo y estadístico, obtener parámetros confiables como tendencia central, dispersión y variabilidad, a fin de sustentar decisiones de carácter técnico y que a su vez se refinen los modelos de simulación y proyección con fines de planeación en general”, detalló la dependencia.

En los últimos siete años el gobierno federal (encabezado por el movimiento político de Morena) no ha otorgado ninguna concesión en el sector carretero, incluso se ha cuestionado el modelo de participación privada (como concesionario) en el desarrollo de infraestructura penitenciaria y hospitalario, lo que ha genera el inicio de una nueva era de inversión público-privada a la que se llama inversión mixta y su regulación está en proceso.

Ahora, sin ofrecer detalles acerca de un eventual control más estricto de los servicios de autopistas concesionadas al sector privado, la SICT ha comunicado que “pretende” llevar a cabo la obtención de datos confiables mediante aforos vehiculares temporales, utilizando tecnologías no intrusivas, tanto de radar como de video, contratando los trabajos de análisis retrospectivo y estadístico del comportamiento de datos de volúmenes de tránsito en plazas de cobro de la red federal carretera de autopistas concesionadas.

El objetivo de la SICT es calibrar parámetros estadísticos de tendencia central y dispersión que permitan caracterizar los flujos vehiculares actuales.

Como contexto de esa alternativa de administración carretera, se detalló que la dependencia, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC), supervisa, coordina y evalúa el comportamiento de los flujos vehiculares en la Red carretera federal concesionada de cuota. Esta red integra más de 10,300 km de autopistas, con un total 333 plazas de cobro.