Precios de vivienda en Querétaro encarecen el acceso y reducen opciones asequibles

Querétaro ha sido, en los últimos años, uno de los destinos más atractivos para personas en busca de mejor calidad de vida y vivienda con precios relativamente accesibles; sin embargo, la dinámica migratoria detonó un desbalance entre la oferta y la demanda, con encarecimiento en los precios habitacionales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el crecimiento sostenido en la absorción de vivienda responde a la llegada de aproximadamente 8,760 nuevas familias al estado cada año.

Al respecto, Jorge Armando Torres Landa Arciniega, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ), explicó que el flujo constante de nuevos habitantes ha transformado la dinámica local.

“Hay demasiadas personas que están llegando. Primero vienen como estudiantes o a trabajar temporalmente, pero luego ven el nivel de la calidad de vida y se establecen. Esto ha generado otro tipo de problemas, como el tráfico”, comentó en entrevista para Econohábitat.

Vivienda asequible insuficiente

Según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio promedio de la vivienda en Querétaro alcanzó los 2.3 millones de pesos pesos al cierre del 2025, lo que representó un aumento anual de 7.2% frente al 2024.

No obstante, Torres indicó que el encarecimiento de los inmuebles nuevos se ha acelerado y ha quedado lejos de las necesidades reales del grueso de la población.

La mayoría de los trabajadores requiere viviendas por debajo de 1.5 millones de pesos, mientras que los nuevos desarrollos se concentran en un rango de entre 3 y 6 millones de pesos.

“Seguimos teniendo un gran reto para poder hacer vivienda por debajo de los 2 millones. Estamos teniendo el resultado del propio éxito de la región, por las deficiencias de otros estados, como la Ciudad de México, en donde es muy caro vivir”, añadió.

El también desarrollador compartió que hace dos años entregó un conjunto habitacional en el municipio Pedro Escobedo con viviendas de 74 metros cuadrados a un precio de 890,000 pesos; actualmente, estas unidades se comercializan en alrededor de 1.3 millones de pesos.

Presión en servicios

El crecimiento poblacional no solo impactó el mercado inmobiliario, sino también la infraestructura y los servicios urbanos.

De acuerdo con el CEPIQ, cerca de 70% de quienes se mudan a Querétaro provienen del Estado de México, aunque comienza a registrarse un incremento de población originaria del norte del país, como Chihuahua, Durango y Sinaloa.

“Hay gente que tiene una capacidad económica más elevada, eso también aumenta los precios de la vida local y hace que ya no cualquiera pueda venir a vivir a Querétaro. Está llegando todo muy rápido y no estábamos completamente preparados”, dijo Torres.

Además, la presión demográfica elevó la demanda de servicios como el transporte, el agua y la electricidad, lo que ha derivado en mayores niveles de saturación.

Un estudio de Tinsa México by Accumin posiciona a la capital queretana como la ciudad con mayor crecimiento poblacional entre las principales urbes del Bajío, con una tasa de 8.1%. Además, lidera en ingreso promedio por hogar, con 47,684 pesos mensuales.

Orientar el crecimiento urbano

Justino Moreno, director de Consultoría de Tinsa México, detalló que Querétaro encabeza la región bajío en desarrollo inmobiliario, con 294 proyectos activos, un inventario disponible de 27,579 viviendas nuevas y ventas trimestrales de 2,504 unidades.

“Sin duda, Querétaro mantiene su atractivo como una ciudad emergente, donde todos los meses se incorporan nuevos compradores de vivienda a la ciudad. Esto ha generado que la ciudad tenga un cambio urbano impactante y de los más rápidos a nivel nacional”, afirmó.

Ante este panorama, los especialistas coinciden en que el estado enfrenta un momento decisivo para orientar su crecimiento urbano. Torres consideró que es fundamental impulsar una planeación ordenada que permita atender la demanda sin comprometer la asequibilidad y evitar escenarios similares a los de la Ciudad de México.

“Es importante reunir reservas territoriales y aportarlas, no regalarlas, para hacer una vivienda adecuada para las personas trabajadoras”, apuntó el presidente del CEPIQ.