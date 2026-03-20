¿Eres trabajador independiente o migrante? Así puedes usar tu ahorro en el Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca ampliar su alcance más allá del empleo formal y abrir la posibilidad de incorporar a trabajadores independientes y migrantes a su sistema de ahorro y crédito para vivienda.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del instituto, Octavio Romero Oropeza, explicó que el modelo ya contempla dos esquemas de participación.

Ordinario : para trabajadores con relación laboral formal, con una aportación patronal de 5% destinada a la subcuenta de vivienda .

: para trabajadores con relación laboral formal, con una aportación patronal de 5% destinada a la . Extraordinario: para trabajadores independientes que realizan aportaciones directas.

En este último grupo se incluyen migrantes, profesionistas, comerciantes y trabajadores por cuenta propia.

“Para el caso de los trabajadores independientes el beneficio de la vivienda es optativo, si quiere o si puede”, explicó Romero Oropeza, al contrastar este esquema con el régimen formal, donde las prestaciones son obligatorias.

Ahorro y crédito sin empleo formal

Tanto en el régimen ordinario como en el extraordinario, los trabajadores pueden generar ahorro en una subcuenta de vivienda, que funciona como eje del sistema.

Este ahorro permite:

Acumular recursos con rendimientos.

Acceder a un crédito para vivienda .

. Recuperar los recursos al momento del retiro.

“Todo lo que ahorran es para ellos, y lo pueden ocupar para vivienda o para su retiro”, señaló el funcionario.

Con este esquema, el Infonavit abre la posibilidad de incorporar a trabajadores que no cuentan con una relación laboral activa, pero que pueden generar ahorro de manera voluntaria mediante aportaciones directas, incluidos quienes residen en el extranjero.

¿Cómo pagar desde Estados Unidos?

Para quienes ya cuentan con un crédito y migraron a Estados Unidos sin liquidarlo, el Instituto opera el programa Infonavit sin Fronteras.

“Para los trabajadores que compraron vivienda en México y no terminaron de pagar su crédito y migraron a los Estados Unidos sin terminar de pagarlo, hay en el Infonavit un programa que se llama ‘Infonavit sin Fronteras’”, explicó Romero Oropeza.

A través de este mecanismo, los pagos pueden realizarse desde Estados Unidos mediante remesadoras como:

Dolex.

Maxi Transfer.

Intercambio Express.

Además, se trabaja para incorporar en el corto plazo a Financiera del Bienestar como canal adicional.

Uno de los incentivos centrales es que el costo del envío no recae en el usuario.

“El acreditado no paga comisión por el envío, porque esto lo asume el Infonavit”, afirmó.

Esto permite:

Pagar mensualidades.

Realizar pagos anticipados.

Liquidar el crédito.

El esquema también permite cubrir créditos de familiares, como cónyuges, hijos o hermanos.

Actualmente, el programa ya registra operación. “Ya van más de 3,000 migrantes que pagan su crédito, desde Estados Unidos”, señaló el funcionario.

Uso del ahorro para vivienda

El Instituto también prevé ampliar el acceso al financiamiento para este segmento.

“Próximamente… los trabajadores independientes, incluyendo los migrantes, puedan utilizar su ahorro de la subcuenta de vivienda para adquirir cualquiera de los siguientes créditos: para comprar, construir o remodelar su vivienda”, adelantó Romero Oropeza.

Esto permitiría utilizar los recursos acumulados aun sin una relación laboral vigente en México.

¿Qué hacer si cotizaste y estás en el extranjero?

Antes de tomar decisiones, el Instituto recomienda revisar la situación individual.

Entre las acciones clave:

Consultar el saldo en la subcuenta de vivienda .

. Verificar si existe un crédito activo.

Revisar el historial de cotización.

Esto puede hacerse a través del portal micuenta.infonavit.org.mx.

Además, quienes cotizaron entre 1972 y 1992 pueden contar con recursos disponibles para retiro.

En síntesis, el Infonavit abre tres rutas para trabajadores independientes y migrantes: