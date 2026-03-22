El ABC del título de propiedad, clave para la certeza jurídica del patrimonio

Acreditar la propiedad de un inmueble no es un trámite menor. El título de propiedad es el documento que certifica ante terceros quién es el dueño y permite dar sustento legal a operaciones como la compraventa, la herencia o la contratación de un crédito hipotecario.

“Tener los documentos de tu propiedad actualizados y bajo el registro necesario te dará certidumbre jurídica sobre tu inmueble, y de esta manera estarás cuidando el patrimonio tuyo y de tu familia”, señala Roberto Reveles, Key Account Manager de Inmuebles24 en Ciudad de México.

Este documento se genera cuando una escritura pública —ya sea por compraventa, donación, herencia o adjudicación— queda inscrita en el Registro Público de la Propiedad, instancia que otorga validez frente a terceros y confirma la situación legal del inmueble.

Contar con este respaldo ofrece varias ventajas concretas:

Brinda seguridad jurídica ante posibles fraudes o reclamaciones.

Permite vender o heredar el inmueble con mayor certeza.

Facilita el acceso a financiamiento hipotecario.

Da claridad sobre si la propiedad tiene deudas o gravámenes.

El proceso para obtenerlo implica varios pasos, entre ellos formalizar la escritura ante notario, realizar un avalúo, tramitar el certificado de libertad de gravamen, cubrir impuestos y derechos e inscribir el acto en el Registro Público, con costos que dependen de la entidad, el valor del inmueble y los honorarios notariales, aunque existen casos con apoyos o esquemas accesibles.

A pesar de su importancia, todavía es común confundir este documento con la escritura, que es el instrumento notarial que formaliza la operación y detalla sus condiciones; mientras que el título de propiedad es la constancia registral que acredita la titularidad una vez que el acto queda inscrito oficialmente.

En un contexto donde la certeza legal cobra cada vez mayor relevancia, mantener en orden este documento no solo facilita operaciones y da claridad sobre la propiedad, también protege uno de los activos más importantes de las familias: su patrimonio.