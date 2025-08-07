Espacios de centros comerciales se reinventan

La pandemia de Covid-19 marcó un antes y un después para los centros comerciales en México y Latinoamérica. Más allá de ser lugares de compras, estos espacios se han convertido en puntos de encuentro, entretenimiento y experiencias.

En la actualidad, el reto principal es atraer visitantes con una oferta que vaya mucho más allá del simple consumo.

Según datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), en el 2025 se espera la incorporación de más de 162,000 metros cuadrados de espacio inmobiliario comercial (retail) en el país. Al respecto, Arturo Bañuelos, director de Proyectos y Desarrollos de JLL Latinoamérica, destacó que la reinvención en estos inmuebles ha sido clave para mantenerlos vigentes.

“La gente ya no busca solo un centro comercial, sino actividades y experiencias que complementen sus compras. Esto redefine el uso y tipo de los locales”, explicó.

Uno de los cambios más visibles es el auge de los proyectos de usos mixtos, que integran espacios comerciales con oficinas, vivienda, hoteles y áreas recreativas. Según JLL, alrededor de 95% de los nuevos desarrollos retail en México forman parte de un esquema de usos mixtos.

“Si es un proyecto con buena planeación y análisis sobre el mercado, se convierte en un proyecto sumamente atractivo. La flexibilidad es clave: hoy un edificio debe poder transformarse de vivienda a oficinas y viceversa”, añadió Bañuelos.

Entretenimiento y gastronomía: nuevas anclas

Los ganchos principales para atraer visitantes ya no son las tiendas por sí solas. Ahora, giros como el entretenimiento, la oferta gastronómica, los gimnasios y los centros de bienestar han ganado fuerza como parte fundamental de la nueva experiencia de compra.

Un elemento que también cobra relevancia es la convivencia con mascotas, ya que cada vez más usuarios exigen espacios pet friendly, por lo que los desarrollos deben adaptarse.

Efecto aranceles

A pesar de factores externos como la inflación o la incertidumbre económica global, la industria ha demostrado resiliencia. Bañuelos refirió que, si bien la población ha tenido que ajustar el consumo y su poder adquisitivo, el deseo de esparcimiento se mantiene.

En este contexto, los conflictos bélicos y los cambios arancelarios, como los anunciados por Estados Unidos, aún no muestran un impacto significativo en retail, pero se mantienen como riesgos latentes que desarrolladores y propietarios deben monitorear.

“Por la inflación y las dificultades económicas, la gente puede tener menor poder adquisitivo, pero sigue necesitando distracción. Esto se sigue moviendo, hay que estar atentos a estos cambios que se puedan dar”, dijo el director.

En este sentido, los nuevos centros comerciales se inspiran cada vez más en desarrollos integrales que combinan retail con espacios verdes.