Toluca duplica ventaja sobre Juárez en Liguilla

Toluca se puso dos pasos por delante de Bravos de Juárez por el pase a las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo del Estado de México, campeón defensor del futbol mexicano, tomó ventaja del partido de ida en Chihuahua al ganar 1-2, con remontada incluida, en el estadio Olímpico Benito Juárez ante 14,500 espectadores.

Bravos tomó la ventaja apenas a los tres minutos tras un tiro de esquina que el defensa colombiano Jesús Murillo, con su 1.89 de estatura, envió al fondo de la red con un certero cabezazo.

Los de Ciudad Juárez están disputando la primera Liguilla de su historia, luego de superar el Play-In en dos partidos (perdió ante Tijuana y ganó ante Pachuca). Pese a su inexperiencia, mostraron valentía para atacar al campeón defensor desde los minutos iniciales.

Toluca se vio sorprendido y así lo reflejaba el rostro de su entrenador, Antonio Mohamed, durante los primeros lapsos, donde sus jugadores erraban pases constantemente.

Pero poco a poco figuras como Marcel Ruiz, Jesús Angulo y Nicolás Castro recuperaron la memoria colectiva que los llevó al liderato de la fase regular para construir jugadas y surtir de balones a los delanteros, Paulinho y Robert Morales, recordando que Alexis Vega no hizo el viaje a Chihuahua porque aún no está recuperado al 100% de una lesión muscular sufrida en la Jornada 15.

Los Diablos Rojos cerraron el primer tiempo con una sólida posesión de balón y varios disparos, pero el portero y capitán del equipo local, Sebastián Jurado, se confirmó como figura y desvió todo para ir al descanso con su arco en cero.

Sin embargo, el asedio de Toluca se mantuvo en el inicio del segundo tiempo y fue imposible de sostener para Bravos. Antonio Briseño, ex defensa de Tigres y Chivas, aprovechó un triple cabezazo en el área para darle el empate a los escarlatas.

Eso fue al minuto 56. Nueve después, apareció el tricampeón de goleo de la Liga MX, el portugués Paulinho, para confirmar la remontada de Toluca tras cerrar con un punterazo un centro desde banda derecha por parte de Diego Barbosa.

El rostro de Mohamed se suavizó, caso contrario al de Martín Varini, entrenador de Juárez. Trató de reordenar a sus dirigidos con instrucciones y el ingreso de atacantes como Ángel Zaldívar y Raymundo Fulgencio, pero no hubo efecto.

Los Diablos Rojos, por su parte, dieron ingreso al brasileño Helinho, quien rápidamente se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa local.

Con el marcador de 1-2 en favor de Toluca en la ida, Bravos está obligado a ganar al menos por dos anotaciones el sábado por la noche en el partido de vuelta en el estadio Nemesio Diez, donde los escarlatas sólo perdieron uno de nueve partidos en el Apertura 2025.

La única derrota del equipo de Antonio Mohamed como local ocurrió el 26 de julio, en la Jornada 3, cuando fueron superados por Tigres por 3-4.

Bravos, por su parte, ganó dos partidos como visitante en fase regular, pero ambos fueron por un gol de diferencia (1-2): contra Chivas en la Jornada 5 y contra Atlético de San Luis en la 16.

Sólo hay un antecedente en los seis años de participación de Bravos en Liga MX en el que fue capaz de vencer a Toluca por más de una anotación en el Nemesio Diez. Ocurrió en la Jornada 3 del torneo Apertura 2023, cuando se impusieron por 2-4.

Los dirigidos por el uruguayo Varini tendrán que igualar ese recuerdo para aspirar a avanzar a la primera semifinal de su historia en Liga MX. De lo contrario, incluso perdiendo por un gol, Toluca continuará su defensa por el título.