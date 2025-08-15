Lectura 3:00 min
Tigres vs. América: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025
El calendario incluye partidos atractivos como Tigres vs América y Monterrey vs Mazatlán, así como el debut del francés Allan Saint-Maximin con las Águilas y el regreso de Diego Cocca al Atlas. Aquí los horarios y canales para ver cada encuentro en vivo.
La quinta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega marcada por la presión sobre dos técnicos argentinos que buscan un respiro: Eduardo Berizzo, con León, y Gabriel Milito, al frente de las Chivas. Ambos necesitan sumar de a tres para enfriar las críticas tras un arranque complicado y la eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup.
Berizzo, en su tercer torneo con La Fiera, enfrentará a Necaxa en Aguascalientes, mientras que Milito recibirá con Guadalajara a FC Juárez en el estadio Akron.
Necaxa, dirigido por Fernando Gago, ocupa la octava posición con cinco puntos, mientras que León marcha decimoquinto tras caer en casa 3-1 ante Monterrey.
En el caso de Chivas, suman apenas tres unidades y llegan de perder 1-0 contra Santos, en un duelo donde fallaron un penal.
La jornada también estará acompañada por el debut de refuerzos mediáticos: el francés Allan Saint-Maximin, nuevo delantero del América, y el regreso de Diego Cocca al banquillo del Atlas.
Calendario completo de la Jornada 5 Apertura 2025
Viernes 15 de agosto
Puebla vs. Atlético de San Luis a las 19:00 horas por Tubi
Necaxa vs. León a las 21:00 horas por Azteca Deportes, Claro Sports, BigX
Sábado 16 de agosto
Chivas vs. FC Juárez a las 17:07 horas por Amazon Prime
Cruz Azul vs. Santos a las 19:00 horas por Canal 5, TDN, BigX
Tigres vs. América a las 19:00 horas por Azteca Deportes, Tubi
Pachuca vs. Tijuana a las 19:00 horas por Tubi
Toluca vs. Pumas a las 21:00 horas por Canal 5, TDN, BigX
Domingo 17 de agosto
Querétaro vs. Atlas a las 16:00 horas por Tubi
Monterrey vs. Mazatlán a las 18:00 horas por Big Premium
Duelo estelar y focos de atención
El choque más atractivo se perfila entre Tigres y América, dos planteles de alto calibre y con reciente historial favorable para las Águilas, que han ganado 11 de los últimos 14 enfrentamientos.
También genera expectativa la visita de León a Necaxa, pues el equipo esmeralda ha ganado siete de sus últimas nueve visitas al estadio Victoria.
En el plano individual, se espera el debut de Allan Saint-Maximin con América y el arranque de la segunda etapa de Diego Cocca al mando del Atlas, club con el que conquistó un bicampeonato y un Campeón de Campeones.
Con la Jornada 5, el torneo se acerca a su primer tercio y los equipos comienzan a perfilar su papel en la tabla.