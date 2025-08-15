Tigres vs. América: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025

La quinta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega marcada por la presión sobre dos técnicos argentinos que buscan un respiro: Eduardo Berizzo, con León, y Gabriel Milito, al frente de las Chivas. Ambos necesitan sumar de a tres para enfriar las críticas tras un arranque complicado y la eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup.

Berizzo, en su tercer torneo con La Fiera, enfrentará a Necaxa en Aguascalientes, mientras que Milito recibirá con Guadalajara a FC Juárez en el estadio Akron.

Necaxa, dirigido por Fernando Gago, ocupa la octava posición con cinco puntos, mientras que León marcha decimoquinto tras caer en casa 3-1 ante Monterrey.

En el caso de Chivas, suman apenas tres unidades y llegan de perder 1-0 contra Santos, en un duelo donde fallaron un penal.

La jornada también estará acompañada por el debut de refuerzos mediáticos: el francés Allan Saint-Maximin, nuevo delantero del América, y el regreso de Diego Cocca al banquillo del Atlas.

Calendario completo de la Jornada 5 Apertura 2025

Viernes 15 de agosto

Puebla vs. Atlético de San Luis a las 19:00 horas por Tubi

Necaxa vs. León a las 21:00 horas por Azteca Deportes, Claro Sports, BigX

Sábado 16 de agosto

Chivas vs. FC Juárez a las 17:07 horas por Amazon Prime

Cruz Azul vs. Santos a las 19:00 horas por Canal 5, TDN, BigX

Tigres vs. América a las 19:00 horas por Azteca Deportes, Tubi

Pachuca vs. Tijuana a las 19:00 horas por Tubi

Toluca vs. Pumas a las 21:00 horas por Canal 5, TDN, BigX

Domingo 17 de agosto

Querétaro vs. Atlas a las 16:00 horas por Tubi

Monterrey vs. Mazatlán a las 18:00 horas por Big Premium

Duelo estelar y focos de atención

El choque más atractivo se perfila entre Tigres y América, dos planteles de alto calibre y con reciente historial favorable para las Águilas, que han ganado 11 de los últimos 14 enfrentamientos.

También genera expectativa la visita de León a Necaxa, pues el equipo esmeralda ha ganado siete de sus últimas nueve visitas al estadio Victoria.

En el plano individual, se espera el debut de Allan Saint-Maximin con América y el arranque de la segunda etapa de Diego Cocca al mando del Atlas, club con el que conquistó un bicampeonato y un Campeón de Campeones.

Con la Jornada 5, el torneo se acerca a su primer tercio y los equipos comienzan a perfilar su papel en la tabla.