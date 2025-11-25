Tigres descarta sufrir horario contra Tijuana en Liguilla

Tigres abrirá su participación en la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, contra Xolos, en un horario inusual.

El partido fue programado por las autoridades de la Liga MX para este miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas del tiempo de Monterrey, que serán las 21:00 en el estadio Caliente de Tijuana. Esto quiere decir que los felinos estarán cerrando el encuentro por la madrugada de su rutina habitual.

Pero para el entrenador, el argentino Guido Pizarro, este no es un tema que condicione la serie en contra de Tigres.

“Lo que nos ocupa es estar concentrados, que nada nos distraiga ni nos sorprenda, estar concentrados en lo que tenemos que hacer en el terreno de juego. Creo que no nos ocupa el horario, sino centrarnos en lo que va a demandar el partido”.

Pizarro está viviendo su segunda Liguilla al frente de Tigres. Tomó la dirección técnica a mitad del Clausura 2025 y logró meter al equipo a cuartos de final de manera directa. Superó a Necaxa pero fue eliminado por Toluca en semifinales.

En seis meses, mejoró el rendimiento de su equipo al subir de cuarto a segundo de la tabla general. Por eso tendrá la ventaja de cerrar en casa el sábado por la noche, pero la ida en Tijuana supone este reto atípico en cuanto al horario.

Pese a ello, Pizarro no pone excusas: “Se puso ese horario y lo que nos ocupa es hacer lo mejor dentro del campo para tratar de sacar un buen resultado allá y después venir a casa a lograr el pase”.

Sobre la logística del regreso, sin dar detalles, explicó: “Tenemos un grupo de trabajo que toma en cuenta todos los detalles, el antes y post partido, pero sinceramente me ocupa mucho que nos centremos mucho en lo que va a ser el juego y sigo haciendo hincapié hacia afuera e internamente de que nada nos tiene que sacar de foco de lo que tenemos que hacer dentro del campo”.

Tigres y Tijuana sólo se han enfrentado una vez en Liguilla, que fue en semifinales del Clausura 2017. Los de Nuevo León se llevaron el triunfo con marcador global de 4-0, incluyendo una victoria (0-2) en la cancha sintética del estadio Caliente.

En el torneo actual, Guido Pizarro y sus dirigidos también se llevaron la victoria ante Xolos por 2-0, pero el partido fue en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza (el 25 de octubre, en la Jornada 15).

“Será una serie difícil. Ellos han cambiado jugadores en los últimos partidos, han encontrado matices y cosas distintas al equipo que enfrentamos. Además, en la Liguilla cada tiempo de los cuatro cuenta mucho y esperamos al mejor Tijuana. Sabemos que en su campo son fuertes, entonces, mañana tendremos que hacer nuestro gran partido para venir con buen resultado”.

Pizarro agregó que ha estudiado la táctica de su homólogo, Sebastián ‘Loco’ Abreu, tomando en cuenta al máximo referente que tiene Xolos en la actualidad, el volante de 17 años Gilberto Mora.

“Creo que (Xolos) tiene un funcionamiento muy claro, es práctico y todas sus situaciones de gol tienen circuitos muy claros que conectan y atacan. Están muy marcados sus patrones con jugadores clave, ya sea Mora o (Kevin) Castañeda. Está muy analizado lo que hacen ellos, pero también me ocupa cómo entramos nosotros al campo y confiando en que sabremos jugar estos 90 minutos para traer un buen resultado”.

Tigres está valuado por Transfermarkt como el cuarto plantel más caro de la Liga MX en la actualidad con más de 70 millones de dólares, derivado de figuras como Ángel Correa, Juan Brunetta y Joaquim Pereira. Sin embargo, Pizarro confía más en el rendimiento colectivo de su equipo.

“Más allá de las individualidades que tenemos, que han rendido muy bien y que han hecho una gran diferencia durante todo el semestre, creo que nuestra fortaleza es el equipo, el funcionamiento que requiere cada partido y en esta Liguilla más aún. Creo que los jugadores han demostrado que quieren dar un paso adelante y seguir buscando cosas, entonces, iremos en busca de eso”.

Tigres ostenta ocho títulos de Liga MX, superando a Pumas y Pachuca (7), pero todavía detrás de Cruz Azul (9), Toluca (11), Chivas (12) y América (16).

Tijuana, por su parte, sólo ha sido campeón una ocasión, que fue en el Apertura 2012. Por eso y por haber terminado en séptimo de la fase regular, luce como víctima en el cruce de cuartos de final ante Tigres.