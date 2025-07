Swiatek aplasta a Anisimova en la final de Wimbledon

Iga Swiatek vapuleó el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-0 y 6-0 para convertirse en la primera tenista polaca en ganar un título individual en Wimbledon, al concluir una final extremadamente dispar en apenas 57 minutos.

La octava cabeza de serie, de 24 años, no tuvo piedad y se aprovechó brutalmente de los nervios de Anisimova, debutante en una final de Grand Slam.

Fue una tarde de pesadilla para Anisimova, cabeza de serie 13, que se convirtió en la primera jugadora en perder una final de Wimbledon por 6-0 y 6-0 desde 1911 y la primera en hacerlo en un Grand Slam desde que Steffi Graf venció a Natasha Zvereva en el Abierto de Francia de 1988.

Swiatek, que nunca había superado los cuartos de final de Wimbledon antes de este año, a pesar de haber ganado cuatro veces el Abierto de Francia, sumó su sexto título de Grand Slam.

Sólo cedió dos juegos en su semifinal contra Belinda Bencic y fue aún más implacable en la final, donde se impuso con un revés ganador.

Fue la sexta victoria de Swiatek en sus seis finales de Grand Slam y la llevó a 100 victorias en 120 partidos en los majors, la más rápida en alcanzar la centena desde Serena Williams en 2004.

Tras ganar su primer trofeo desde su triunfo en Roland Garros hace 13 meses, también es la jugadora más joven en ganar títulos de Grand Slam en las tres superficies del deporte desde Williams en 2002.

"Parece súper surrealista", dijo en la pista Swiatek, que llegó a Wimbledon con dudas sobre su capacidad para trasladar su habilidad en tierra batida al césped.

"Ni siquiera soñaba (con esto) porque para mí estaba demasiado lejos. Siento que ya soy una jugadora experimentada, pero nunca esperé esto".

Anisimova nunca se asentó, sólo ganó 24 puntos y cometió 28 errores no forzados, mientras sus esperanzas de convertirse en la primera estadounidense en ganar el título desde Serena Williams en 2016 quedaban pisoteadas.

Con lágrimas en los ojos, logró serenarse para decir unas palabras.

"Aunque hoy me he quedado un poco sin gasolina y me gustaría haber podido hacer una mejor actuación para todos ustedes, han seguido ahí para mí y me han levantado hoy", dijo.

"Sé que hoy no he tenido suficiente, pero voy a seguir esforzándome y siempre creo en mí misma, así que espero volver a estar aquí algún día".