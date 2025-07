Anisimova y Swiatek se enfrentarán en la final de Wimbledon

La polaca Iga Swiatek, cinco veces ganadora de torneos del Grand Slam, se clasificó este jueves para su primera final en Wimbledon, donde tendrá como rival a la estadounidense Amanda Anisimova, que eliminó poco antes a la número uno Aryna Sabalenka.

Swiatek (24 años), exnúmero 1 mundial que es ahora la cuarta del ranking WTA, se impuso en la segunda semifinal por un inapelable 6-2 y 6-0 a la suiza Belinda Bencic (35ª, 28 años), que disputaba su primera semifinal en Wimbledon y la segunda en un Grand Slam, quince meses después de haber sido madre de una niña.

Habitualmente más cómoda sobre pista dura y especialmente sobre tierra batida, Swiatek parece reconciliarse con el césped. Será su segunda final seguida en esa superficie, dos semanas después de perder en el WTA 500 de Bad Homburg (Alemania).

La estrella polaca aspirará el sábado a su 23º título, un objetivo que se le resiste desde que en junio de 2024 levantó por cuarta vez la Copa Suzanne Lenglen de Roland Garros.

Bencic no tuvo opción este jueves y se quedó a puertas de la que hubiera sido su primera final en un grande, después de perder en semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2019, unos meses antes de escalar al cuarto puesto en la clasificación.

A principios de este año, Bencic era apenas 489ª y después de Wimbledon entrará dentro del 'Top 20'.

Swiatek no podía ocultar después del partido su tremenda alegría por esta victoria.

"Nunca soñé que podía llegar aquí a la final. Estoy muy orgullosa de mí misma, el tenis siempre es capaz de sorprenderme", admitió.

"Creía haberlo vivido todo, a pesar de ser joven creía tener experiencia con todo sobre la pista, pero no había vivido esto de jugar bien sobre hierba", apuntó.

Asignatura pendiente

La adversaria de Swiatek en la final, Amanda Anisimova (12ª del mundo), protagonizó la sorpresa del día en el All England Club, superando en tres sets (6-4, 4-6, 6-4) a la número 1 mundial, la bielorrusa Sabalenka, y a sus 23 años disputará el sábado su primera final en un Grand Slam.

Anisimova, subcampeona en junio en el torneo sobre césped de Queen's, y Swiatek no se han enfrentado todavía en partido oficial.

Después de haber conquistado su tercer título del Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2024, el pasado septiembre, Sabalenka (27 años) perdió las finales del Abierto de Australia y Roland Garros este año.

"He cometido errores que no tenía que haber cometido. Tendría que haber sido más valiente y haber recordado que estoy en lo más alto de la clasificación WTA. En algunos momentos creo que me he olvidado de eso", lamentó Sabalenka, que ya se había quedado frenada en semifinales de Wimbledon en 2021 y 2023.

Estados Unidos, ¿tres de tres?

Anisimova disputaba su primera semifinal en Wimbledon y la segunda en un Grand Slam, seis años después de haber llegado a esa ronda en Roland Garros 2019, cuando tenía apenas 17 años.

La estadounidense regresó al circuito en enero de 2024 después de una pausa de más de medio año para recuperarse mentalmente.

A sus 23 años, hizo vibrar este jueves a la Central de Wimbledon con su primera victoria sobre una número 1 mundial y el sexto triunfo sobre Sabalenka, una adversaria que se le da especialmente bien.

"Es como una sensación irreal. Aryna es una dura competidora", declaró Anisimova.

"Si antes del torneo me hubieran dicho que iba a jugar la final de Wimbledon no lo habría creído. Es algo indescriptible", se entusiasmó.

Esta tenista hija de moscovitas emigrados a Estados Unidos podría convertirse el sábado en la tercera jugadora de su país en levantar el trofeo en un 'grande' este año, después de los éxitos en esta temporada de Madison Keys en Australia y de Coco Gauff en Roland Garros.

Después de Wimbledon tiene seguro escalar al 'Top 10' del ranking. En su palmarés cuenta con tres títulos, de los cuales el más prestigioso es el WTA 1000 de Doha del pasado febrero.

El viernes tendrán lugar las dos semifinales masculinas, con un programa estelar: Carlos Alcaraz-Taylor Fritz y Jannik Sinner-Novak Djokovic.