Stephen Curry es agente libre: corta a Under Armour

Stephen Curry es observado con lupa. Es evidente que últimamente ha salido a los calentamientos previo a los partidos vistiendo unos tenis Nike.

Sin decirlo con palabras públicamente, es la señal del rompimiento.

El dos veces MVP de la NBA estaba calentando concretamente con los Nike Kobe 6 Protro "Mambacita", presentadas en 2022 en homenaje a la relación de Bryant con su hija, Gigi.

Cuando inician los partidos se pone las Curry 12 o las Curry Series 7.

"Soy agente libre. Nuevos comienzos", dijo cuando le preguntaron por qué había calentado con Nike después del partido.

Curry ya fue atleta de Nike durante cuatro años antes de firmar con Under Armour en 2013. Abandonó la marca después de que los ejecutivos de Nike arruinaran una reunión de presentación que ofendió a Curry y a su padre, Dell Curry.

Curry alcanzó rápidamente el estrellato y contribuyó a convertir a Under Armour en un competidor relevante. En poco tiempo, la marca contaba con un elenco de atletas patrocinados que incluía a Tom Brady, Cam Newton, Michael Phelps, Lindsey Vonn, Bryce Harper y Dwayne "The Rock" Johnson.

Ahora, Under Armour pasa por una mala racha. Sus acciones han caído un 52% en el último año y un 91% desde su máximo histórico de poco más de 53 dólares por acción en 2015.

El momento de la separación resultó intrigante, ya que Under Armour y Curry habían anunciado una extensión de contrato a largo plazo apenas dos años antes. En dicho anuncio, Curry también fue nombrado presidente de su marca.

Kevin Plank, fundador y CEO de Under Armour, declaró en el comunicado de prensa que anunciaba la separación que trabajar con Curry había sido “un privilegio increíble”.

“Para Under Armour, este momento se trata de disciplina y enfoque en la marca principal UA durante una etapa crucial de nuestra transformación”.

Under Armour lanzará un último modelo de zapatillas de Curry, las Curry 13, en febrero. Para octubre del próximo año, Curry se habrá ido, llevándose consigo su marca y su logotipo. Conserva todos sus derechos de propiedad intelectual, según informó el portal Front Office Sports.

Según el acuerdo de separación, Curry, de 36 años no necesita esperar hasta octubre para firmar con otra marca.