Serena Williams consigue un triunfo a su regreso en partido de dobles en Queen's

La mítica Serena Williams regresó a la competición a sus 44 años este martes y lo hizo con una victoria junto a la joven canadiense Victoria Mboko en la primera ronda de dobles femeninos del torneo londinense sobre césped de Queen's.

La menor de las hermanas Williams, que tiene 23 títulos individuales del Grand Slam en su palmarés, no jugaba en el circuito de la WTA desde septiembre de 2022, exactamente desde hace 1,376 días.

Perdió entonces en la tercera ronda de singles del US Open ante la australiana Ajla Tomljanovic, un día después de caer en dobles junto a su hermana mayor, Venus, en la primera ronda.

Asociada en Queen's a una jugadora prometedora de 19 años como Mboko, la ex número uno mundial demostró que su visión del juego y sus reflejos continúan intactos, durante la victoria por 7-6 (7/2) y 6-2 sobre la dupla conformada por la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe.

En declaraciones al micrófono de los organizadores en la pista después de la victoria, Serena se mantuvo sobria y destacó sobre todo los méritos de su compañera.

"Ha sido estupendo. Vicky (Victoria Mboko) aceptó unirse a nuestro equipo. Nunca habíamos jugado juntas y ha sido increíble poder estar con ella hoy", dijo Serena.

Durante el partido, las dos se mostraron muy cómplices y con un diálogo fluido.

"Es un honor muy grande jugar con Serena. He disfrutado mucho, pero seguimos adelante", señaló Mboko.

Un palmarés espectacular

Serena Williams anunció el lunes de la pasada semana que iba a retomar la competición en este torneo de Queen's y que después, la próxima semana, jugará en otra cita sobre hierba, en Berlín.

Para su reaparición en individuales, la tenista norteamericana afirmó el domingo en conferencia de prensa que no hay una fecha y que debe entrenar más, sin confirmar si finalmente volverá también a jugar en solitario en esta nueva etapa de su carrera.

Los dobles son un terreno que Serena Williams conoce bien después de haber jugado regularmente en su carrera torneos junto a Venus, con la que formó una de las mejores duplas de la historia.

En su palmarés, Serena tiene 23 torneos de dobles femeninos, 14 de ellos del Grand Slam.

A ellos añade además títulos en Wimbledon y Abierto de EEUU en dobles mixtos, junto al bielorruso Max Mirnyi.

Es por ahora la única persona -hombres y mujeres- que ganó los cuatro Grand Slam tanto en individuales como en dobles.

En la grada este martes estuvo su marido, Alexis Ohanian, junto a las dos hijas de la pareja, Olympia y Adira.