Selección Mexicana habla sobre el reto en Oakland

En el entorno de la Selección Mexicana de futbol en Oakland se habla sobre el peso de sus próximos rivales: Japón y Corea del Sur, y del sueño europeo para jugadores como Erik Lira y Marcel Ruiz.

El Tricolor tiene en puerta dos juegos amistosos en la Fecha FIFA de septiembre con selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026.

“Sabemos que van a ser partidos bastante complicados, equipos súper ordenados, vienen haciendo las cosas bastante bien, son los partidos que todos queremos, debemos mostrarnos más y se sabe que esa es la competencia que va a haber en el Mundial. Son rivales que pueden tocar en el Mundial, los rivales que queremos, queremos levantar la mano, saber que son duros, pero estamos en nuestras mejores capacidades y podemos salir adelante", expresó Lira.

El primer partido será frente a Japón el sábado 6 de septiembre en el ex estadio de los Raiders (NFL) y los Athletics (MLB). El último antecedente entre ambos equipos fue en noviembre de 2020 en Austria, con la victoria Tricolor 2-0 con anotaciones de Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

En esta convocatoria, primero se presentaron los jugadores de Liga MX – desde el pasado 24 de agosto se reunieron para entrenamiento 24 jugadores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) - y por último llegaron a Estados Unidos los jugadores que militan en Europa, que son ocho:

En zona mixta, Marcel Ruiz dijo que no le cierra la puerta a una negociación para irse con un equipo europeo, una vez que se acercó el Ipswich Town.

“Es algo que me gustaría, ahora no se dio, pero si se da la oportunidad claro que lo haré. Mi cabeza está aquí en la Selección, en Toluca que es lo certero, siempre he dicho que estoy muy contento en Toluca y todavía más contento estando acá representando a mi País".

Mientras que, Erik Lira aceptó que hubo una oferta de Europa, pero optó por quedarse en Cruz Azul. Se especuló que el Niza de Francia y el AZ Alkmaar de Holanda pretendieron al jugador.

"Sí fue real, pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así, decidí estar en casa, con mi gente y la Selección", dijo.

En la convocatoria ha sido relevante el regreso de Hirving Lozano (que no jugaba desde la gestión del DT Jimmy Lozano) y la baja del ‘Chino’ Huerta por lesión.

En octubre, la Selección tendrá otros dos partidos amistosos, uno contra Colombia en Dallas, y otro en Ecuador, en Guadalajara. En noviembre se jugará en México contra Uruguay y el otro rival está por definirse.

Reportan robo de utilería:

En Oakland, California, la FMF reportó el robo de utilería del equipo, extraída en las inmediaciones del hotel de concentración. Se especula que sujetos forzaron el candado de uno de los transportes y se llevaron ligas y rollos de entrenamiento. El Tricolor ha estado practicando en las instalaciones del equipo de la USL, Oakland Roots, donde juega Jürgen Damm.