Rumbo a la patada inicial de la NFL: favoritos, contendientes y el pick del Super Bowl LX

La temporada 2025 de la NFL comienza este jueves 4 de septiembre con el duelo entre Cowboys y Eagles, un arranque que marca el inicio de una campaña llena de expectativas. Tras revisar rankings, estadísticas y movimientos de plantillas, te compartimos un análisis sobre quiénes son los equipos más fuertes y qué podemos esperar rumbo al Super Bowl LX.

Los Baltimore Ravens son el equipo más completo de la conferencia. Lamar Jackson, que juega cada partido en modo MVP y ahora, respaldado por Derrick Henry y una defensa que retiene a 10 de 11 titulares de 2024, se perfilan como el rival más difícil de superar en la Conferencia Americana. Además, reforzaron la secundaria con Jaire Alexander, lo que los convierte en un equipo equilibrado y peligroso.

Los Buffalo Bills también se mantienen entre los favoritos. Según proyecciones de ESPN, serán la ofensiva más anotadora de la liga, con alrededor de 481 puntos en la temporada. Con Josh Allen como eje y la llegada de Joey Bosa para reforzar el pass rush, los Bills tienen la combinación de poder ofensivo y defensivo.

En el caso de los Kansas City Chiefs, aunque inician sin Rashee Rice por seis juegos, con Patrick Mahomes y Andy Reid es imposible descartarlos entre los favoritos.

Finales de conferencia y proyección del Super Bowl

Entre los conjuntos que podrían superar expectativas destacan los Cincinnati Bengals. Con Joe Burrow sano, Trey Hendrickson asegurado en la línea defensiva y si mejoran su línea ofensiva, tienen lo necesario para regresar a playoffs. Burrow ya demostró que puede competir contra Mahomes, a quien lidera en enfrentamientos directos con marca de 3-2, incluyendo la victoria por 27-24 en la final de la AFC de 2021 Además, también ha vencido a Josh Allen en postemporada en el juego divisional de la AFC de 2023, demostrando que puede imponerse en momentos clave.

Otro equipo a seguir son los Denver Broncos, cuya defensa proyecta ser top-3 en puntos permitidos según ESPN, lo que les da una ventaja clara en juegos cerrados y los convierte en un rival difícil para cualquiera.

Los favoritos en la NFC

Los Philadelphia Eagles, campeones defensores, parten como el rival a vencer en la conferencia. Con Jalen Hurts, Saquon Barkley y A.J. Brown como eje ofensivo, mantienen el talento para pelear por el bicampeonato, aunque su calendario es uno de los más duros de toda la liga de acuerdo con Sharp Football.

Los Green Bay Packers dieron un golpe fuerte con la llegada de Micah Parsons, movimiento que fortalece enormemente su pass rush y los coloca como contendientes serios. Por otro lado, los Detroit Lions, son un equipo de alto nivel, pero enfrentan el tercer calendario más difícil de la liga, según Fox Sports NFL, lo que podría afectar su siembra en playoffs.

Atención a los Tampa Bay Buccaneers, que reforzaron su ataque aéreo con Emeka Egbuka, y a los San Francisco 49ers, quienes tendrán el calendario más favorable de la liga, lo que aumenta sus opciones de regresar a la postemporada.

Finales de conferencia y proyección del Super Bowl

En la Conferencia Americana (AFC, por sus siglas en inglés), el duelo más probable será Ravens vs Bills, aunque no hay que subestimar a los Bengals. En la Conferencia Nacional (NFC por sus siglas en inglés), se puede esperar un choque entre Eagles y Packers, con ligera ventaja para Philadelphia por su experiencia en juegos de postemporada.

El probable pick para el Super Bowl LX es un enfrentamiento entre Ravens y Eagles, con Baltimore levantando el Vince Lombardi en Santa Clara. Su balance ofensivo y defensivo, junto con la dupla Lamar Jackson–Derrick Henry los convierte en el equipo más sólido para coronarse.

La temporada 2025 de la NFL promete ser una de las más parejas de los últimos años.