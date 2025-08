Rodrigo Pacheco, en el año de la madurez internacional

Rodrigo Pacheco se encuentra en un círculo virtuoso para mantener su posición como el mejor tenista mexicano en la rama de singles de ATP (Asociación de Tenis Profesional).

Después de lograr su primera victoria en el ATP Tour en febrero, dentro del Abierto Mexicano de Tenis (AMT), tomó un fuerte impulso en el ranking mundial que le permite entrar a cuadros principales de cada vez más torneos.

Esto, por otra parte, le representa más premios económicos que reinvierte para participar en torneos no sólo fuera de México, sino fuera del continente americano.

La estrategia le está dejando algunos frutos, como estabilidad en el top 200 del ranking y la posibilidad de disputar, por primera vez en su trayectoria, las qualies de Grand Slams. En mayo disputó las de Roland Garros y en agosto lo hará en el US Open.

“A nivel profesional, este es el año en el que más partidos fuera de América he estado teniendo”, comenta el tenista mexicano a El Economista.

“También por mi ranking, ahora ya puedo entrar prácticamente al main draw de todos los ATP Challengers, lo cual me obliga a jugar partidos de muy alto nivel durante todas las semanas y eso me hace ganar mucha confianza y me hace ver lo que estoy haciendo mal para seguir trabajando en ello”.

El perfil de Rodrigo Pacheco en el sitio de ATP pone a 2021 como su primer año profesional. No obstante, sus primeras competencias oficiales, entre ATP Tour e ITF, fuera del continente americano se dieron en 2023 con cuatro partidos (contando sólo singles).

En 2024 alcanzó 12 partidos y en lo que va de 2025 lleva 22 entre Alemania, Italia, Turquía, Túnez y Francia. El más destacado fue el de la primera qualy en Roland Garros, aunque fue eliminado por el ecuatoriano Álvaro Guillén Maza.

--Esta cantidad de partidos fuera de América, ¿fue una decisión para cambiar tu estrategia?

--“Sí, justo es eso. El calendario va cambiando, dependiendo del clima y la época del año. Tocó preparar Roland Garros y por eso fuimos a Europa. Aprovechamos para quedarnos a jugar por allá, viendo diferentes escenarios. Eso siempre ayuda mucho para seguir sumando e intentar aprender de los diferentes tenistas que hay en el mundo”.

Pacheco empezó 2025 en el ranking 372 del mundo y fue después del AMT cuando rompió la barrera del top 200. Se ha mantenido allí cinco meses, siendo su mejor registro el 219.

Si bien todavía le cuesta hilvanar triunfos en el ATP Tour, en los torneos ITF y Challenger de este año ya logró un par de semifinales: el M25 de Antalya, Turquía, en febrero y el Challenger 125 de Sassuolo, Italia, en junio. Los diagnostica como pasos sólidos.

“El tema mental es muy importante porque me ha pasado en un par de partidos en los que he estado dominando y a la hora de tener que definir, a nivel mental he estado uno o dos pasos abajo de jugadores que están entre la posición 50 y 200 del ranking.

“Para llegar a ese nivel tengo que enfrentar esos momentos de presión con mayor claridad y animarme más a ser yo el que tenga que enfrentarlos y no depender del contrario. Creo que ese es mi mayor aprendizaje de estos partidos (fuera de América) y espero, cuando vuelva a enfrentar esa situación, tener una mejor decisión para no dudar de mí y saber la estrategia, ejecutarla con mayor precisión”.

Pacheco Méndez tiene 20 años y se encuentra en esa transición de participar en cada vez más torneos del ATP Tour por su propia cuenta, no sólo por los wildcards de los eventos que se realizan en México, como los Abiertos de Acapulco o Los Cabos.

Respaldo económico

Disputar torneos fuera de América tiene un alto costo, explica Pacheco, sin especificar cifras de lo que han gastado él y su equipo en este año.

“La verdad, no sé exactamente cuánto porque no me meto en esos temas, eso es más de mis agentes. Mentiría si dijera un monto, pero sí sé que uno puede llegar a gastar bastante”, responde con cierta modestia a este diario.

Segundos después, aclara: “Pero a estos niveles, yo también ya empiezo a generar (ingresos) y empezamos a jugar con esos temas”.

Efectivamente, 2025 es el año con mayores premios deportivos para Rodrigo Pacheco. Al cierre de julio, ingresó 149,109 dólares, según el sitio oficial de ATP. Esto representa el 56.3% de toda su carrera, cuyo acumulado es de 264,498 dólares.

En 2021 ingresó apenas 156 dólares, en 2022 fueron 15,410, en 2023 llegó a 40,216 y en 2024 fueron 59,607. Pero la cifra de 2025 le permite repensar su estrategia de desarrollo con reinversión para más viajes por otros continentes.

En ese aspecto, también agradece el acompañamiento de sus seis patrocinadores: Telcel, Oppo, Grupo Calidra, Aeroméxico, Lacoste y Tecnifibre, que se han mantenido desde el año pasado.

“Ellos son parte también del equipo, han estado ayudándome para que pueda seguir cumpliendo mis sueños. Todos somos un equipo, todos queremos el mismo destino, así que he tenido la oportunidad de viajar con algún entrenador y seguir sumando para mi futuro”.

Finalmente, el tenista mexicano comparte a esta casa editorial sus tres máximos objetivos para el cierre de la temporada 2025: “En cuanto a ranking, me gustaría terminar este año debajo de los 200; también, terminar el año jugando las ATP Nextgen Finals y tener la oportunidad de calificar a mi primer Grand Slam en nivel main draw”.

El objetivo que, por ahora, se ve más cercano es el de calificar a las ATP Nextgen Finals. De hecho, el mexicano ocupa el octavo y último boleto de la clasificación actual.

Por otra parte, será a finales de agosto cuando intente avanzar, por primera vez, al cuadro principal de singles de un Grand Slam. Esto será en el US Open, último major de la temporada y en el que ya tiene garantizado un pase a las qualies.