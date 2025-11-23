Mundial 2026: vacantes de trabajo remunerado o como voluntarios

A menos de un año del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya se abren oportunidades laborales y de voluntariado para participar en uno de los eventos más grandes en la historia del futbol.

La FIFA convocó a 65,000 voluntarios que apoyarán en diversas labores durante el Mundial, en escenarios como estadios, hoteles, aeropuertos y centros de entrenamiento y, aunque muchos de esos roles no serán remunerados, recibirán uniformes oficiales, capacitación, reconocimiento, y la posibilidad de vivir el torneo desde dentro.

Oportunidades en México

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el programa “Mundial Social México 2026”, con el objetivo de que el evento deportivo no sólo sea un espectáculo deportivo, sino una plataforma para fomentar diversos sectores como los del turismo, cultura, deportes y el empleo comunitario.

Parte de este plan incluye incorporar a 5,000 jóvenes al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para tareas vinculadas con la llegada de visitantes, actividades culturales y de recepción.

Los seleccionados contarán con el seguro médico del IMSS mientras realizan las actividades en el tiempo del Mundial, y una paga de 8,480 pesos mensuales, que es el salario mínimo proyectado para este año (monto que tendrá un aumento en 2026 conforme el salario mínimo).

La convocatoria para esta oportunidad se dará a conocer hasta abril de 2026, y los interesados podrán participar en lo que en palabras de la mandataria será una “gran fiesta deportiva”, donde México contará con más de 5,000 eventos en todo el país.

Voluntarios en la FIFA

La FIFA abrió las inscripciones para voluntarios, y para el proceso recibió más de 1 millón de solicitudes que cubrieron los requisitos de tener al menos 18 años y contar con la autorización legal para estar en el país sede. En el caso de México, se valoró el dominio de inglés y español.

Los voluntarios seleccionados pasarán por varias etapas: pruebas de equipo, capacitación y el compromiso de estar al menos ocho turnos durante el Mundial, que durará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.