México vs. Portugal: hora y dónde ver el partido que reinaugura el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana vuelve a la cancha con una prueba exigente frente a Portugal, en un partido que no solo medirá el nivel del equipo, sino que también marcará la reapertura de uno de los recintos más emblemáticos del país rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro forma parte de la Fecha FIFA de marzo y se disputará en el renovado Estadio Azteca, escenario que busca consolidarse como pieza clave en la organización del Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Ensayo de alto nivel para el Tri

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el conjunto tricolor continúa afinando su proyecto de cara a 2026. El duelo ante el equipo europeo servirá para evaluar el funcionamiento colectivo, ajustar la idea de juego y consolidar una base competitiva.

Sin embargo, la selección llega con varias bajas por lesión, lo que ha obligado al cuerpo técnico a mover piezas y ampliar el universo de jugadores convocados. Aun así, el objetivo es llegar en la mejor forma posible a la Copa del Mundo.

Hora del México vs. Portugal

El partido está programado para este:

Sábado 28 de marzo

19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Ciudad de México, en el Estadio Azteca

Se trata, además, de un momento simbólico, ya que marca el regreso del “Coloso de Santa Úrsula” en su nueva etapa rumbo al Mundial.

Dónde ver el partido en vivo

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta, de paga y streaming:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX+

Jugadores a seguir

Hay varios nombres que podrían marcar diferencia en este duelo:

Guillermo Ochoa: con experiencia ante Portugal, incluso con un penal atajado en la Copa Confederaciones 2017.

Erick Sánchez: habitual en partidos clave en el Estadio Banorte.

Alexis Vega: con buen historial en este estadio y ya recuperado de lesión.

Antecedentes y recuerdos entre México y Portugal

El historial entre ambas selecciones tiene momentos memorables. Uno de los más recientes ocurrió en la Copa Confederaciones 2017, cuando México empató 2-2 con un gol agónico de Héctor Moreno.

El primer enfrentamiento entre ambos se remonta a 1969 en Lisboa, mientras que el Estadio Banorte (antes Azteca) también ha sido escenario de partidos históricos frente a selecciones europeas desde la década de los sesenta.

Con estadio renovado, una plantilla en reconstrucción y la presión de ser anfitrión, el partido servirá como termómetro de lo que México puede, y necesita, construir en los próximos meses.