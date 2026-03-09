México noqueó 16-0 a Brasil; sigue Estados Unidos

La Selección Mexicana sigue invencible en el Clásico Mundial de Beisbol (2-0).

Julián Ornelas conectó un jonrón de dos carreras al jardín derecho central, que aseguró la victoria y la primera blanqueada tricolor en un Mundial. Los otros HR’s fueron producidos por Jarren Durán, Alejandro Kirk y Alek Thomas, más imparables de Jonathan Aranda, Alexis Wilson y Nick Gonzales. Once de los 15 peloteros mexicanos en el turno al bat pegaron al menos un hit.

Antes de viajar a Houston, Ornelas, con sus cinco títulos seguidos entre la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y la Serie del Caribe, respondió a El Economista sobre sus fortalezas como jugador:

“Lo que más me define es que soy un pelotero que sale a dar el todo por el todo por la camisa que esté representando por el momento, me parto el alma en el terreno, es algo bonito en cualquier pelotero, es mi mayor fortaleza. En el Clásico quiero aprovechar el evento para abrir los ojos de cualquier lugar y oportunidad que se dé”.

Este lunes, Manny Barreda será el pitcher abridor para el tercer juego en Houston, mientras que EU subirá al actual Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Para México, el sueño no solo sería ganar su primer Mundial, también es el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos, siendo el país de la MLB (Grandes Ligas) no le gana a México desde hace 20 años en un Mundial y buscará la revancha en Texas. En este torneo también va invicto (venció a Brasil y remontó a Gran Bretaña).

Justo el sábado pasado, en conferencia de prensa, la estrella de los Phillies, Bryce Harper, dijo que el “Clásico Mundial es genial, pero no son los Juegos Olímpicos” y que quiere que el béisbol vuelva al mega evento.

“Sin faltarle el respeto al CMB ni nada. Pero todo el mundo sabe que cuando hay Juegos Olímpicos, todo el mundo los está viendo”

DATOS:

JUEGOS DE 10 O MÁS CARRERAS PARA MÉXICO EN CLÁSICO MUNDIAL

08-03-2006: México 10-4 Sudáfrica

09-03-2009: México 14-3 Sudáfrica

11-03-2009: México 16-1 Australia

12-03-2017: México 11-9 Venezuela

12-03-2023: México 11-5 Estados Unidos

15-03-2023: México 10-3 Canadá

08-03-2026: México 16-0 Brasil

Estados Unidos jugó la final del 2023 y fueron campeones en el 2017. México, EU e Italia marchan con marca de 2-0 en el Grupo B, mientras que Brasil y Gran Bretaña se hundieron con récord negativo 0-3.