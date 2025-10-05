Isaac del Toro va a la velocidad de 17 victorias

Isaac Del Toro ha hecho de sus triunfos una regularidad y de las carreras italianas su especialidad. En los 199.2 km del Giro dell’Emilia, el ciclista de Ensenada superó a sus rivales en un sprint final en la cima de San Luca y le ganó a Tom Pidcock (Team Q.36.5) en un mano a mano. ‘Torito’ cerró una ventaja en los últimos 400 metros, significó su décimo cuarta victoria del año y consolidó su reputación como la revelación exitosa del 2025.

Del Toro jugó un papel clave en la persecución junto a Pidcock, mientras que el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), ganador de la prueba en 2019, 2021 y 2023, se mantuvo en un selecto grupo puntero donde también estaba el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorius) y el colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers).

La victoria en Emilia reitera su dominio en las pistas italianas, pues ya ganó las siguientes, hasta el momento: la etapa 17 del Giro d'Italia, la clásica Coppa Sabatini, el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana y el Trofeo Matteotti.

“Estuve bien protegido y el equipo hizo un trabajo increíble por mí en cada vuelta. Pude ahorrar energía y concentrarme en la última subida, donde finalmente se decidió. Tuve la fuerza para cerrar el último ataque y ganar la carrera. No estaba seguro de tenerla hasta unos 50 m de meta y es una sensación fantástica”, dijo Torito de 21 años tras el triunfo en Emilia.

El UAE Team Emirates tiene el récord del equipo de más victorias profesionales en una sola temporada, que se sitúa en 88 victorias en 2025. Rompieron el récord anterior de 85 victorias, establecido por HTC-Columbia en 2009, con su victoria 86 el 21 de septiembre de 2025, y continuaron ampliando este nuevo récord hasta octubre.

Se le escapa la Coppa Agostoni

Isaac quedó en el lugar 36 en la Coppa Agostoni, un día después de su victoria en el Giro dell’Emilia. El británico Adam Yates se llevó el triunfo con un tiempo de 3:57:41, seguido del español Carlos Canal a + 1:15 segundos y del italiano Simone Velasco a +2:10.

“No pensé que fuera una carrera ideal para mí, pero corrimos con muchos pilotos delante y llegamos con un buen equipo, lo que nos permitió sacar el máximo provecho”, dijo Yates.

El próximo 7 de octubre, Del Toro competirá en la clásica Tre Valli Varesine.

Resultado de Giro dell’Emilia:

Isaac del Toro (UAE Team) 4:47:57 Tom Pidcock (Team Q.36.5) +1” Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +5”

Resultados Coppa Agostoni:

Adam Yates (UAE Team) 3:57:41 Carlos Canal (Movistar) +1’15” Simone Velasco (XDS Astana) +2’10”

Resultados de Isaac en 2025:

1° Milán - Turín

2° lugar en el Giro de Italia

1° Tour de Austria

1° Vuelta a Burgos

1° Circuito de Guecho

1° Clásica Tierras del Ebro

1° GP Industria & Artigianato

1° Giro della Toscana

1° Coppa Sabatini

1° Giro dell'Emilia

