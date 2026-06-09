Hija de Maradona acusa abandono médico en juicio por la muerte del astro

Una hija de Diego Maradona apuntó este martes entre lágrimas contra el equipo médico que atendió a su padre y señaló que en determinadas situaciones "nadie se estaba haciendo cargo" de las condiciones de su internación, en el proceso que juzga a profesionales de la salud por la muerte del ídolo.

Dalma Maradona, su hija mayor, habló durante la audiencia número 17 del juicio que tiene a siete personas acusadas de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del 'Diez'. Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa de Tigre, 50 km al norte de Buenos Aires.

Con la voz entrecortada por la emoción, Dalma dijo que la compañía de salud y los principales médicos se habían comprometido a "una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 horas en la puerta".

"Con el diario del lunes (después) nos dimos cuenta que eso no era así", señaló la hija del ídolo al tribunal de San Isidro, 30 km al norte de Buenos Aires.

En un episodio en que el exfutbolista argentino tuvo una intoxicación, la coordinadora de la internación consultó con las hijas qué acción tomar frente al episodio. "Dijimos: 'que lo trasladen con una ambulancia'. Pero no había y nadie se estaba haciendo cargo de la situación", recordó la mujer, de 39 años.

El juicio pone en cuestionamiento tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliara. "Si nosotros hubiéramos sabido que se iba a desarrollar como se desarrolló la internación, no hubiera sido opción. Si nos decían que no iba a haber ambulancia no hubiera pasado, porque con las condiciones de mi papá eso era esencial", señaló Dalma.

Una octava, enfermera, será juzgada aparte en un juicio por jurados. Los ocho arriesgan 25 años de prisión. Dalma es la tercera y última de las hijas del ídolo en exponer en el juicio por la muerte de su padre.

Primero testificó su hermana Gianinna, de 37, que fue aún más enfática en sus señalamientos contra los médicos, y luego su media hermana Jana, de 30. El proceso se desarrolla en dos audiencias semanales, empezó en abril y se espera que se extienda al menos hasta julio.