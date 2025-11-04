Dodgers vs Blue Jays: la Serie Mundial más vista en 8 años

El séptimo partido de la Serie Mundial 2025 estuvo lleno de dramatismo y de gran tráfico en audiencia durante la transmisión de Fox. Los Dodgers vencieron a los Blue Jays y se convirtieron en el primer bicampeón de la Serie Mundial en 25 años.

La televisora indicó que, el sábado se promedió 25.98 millones de espectadores en Estados Unidos a través de las plataformas del canal, lo que representa el partido de la Serie Mundial más visto desde el séptimo juego de 2017, en el que los Astros vencieron a los Dodgers. La cifra es una estimación preliminar de audiencia nacional de la agencia Nielsen, y no es una cifra final que refleje el nuevo proceso de medición Big Data + Panel de Nielsen. Se espera que esta cifra, junto con los datos de audiencia de las cadenas canadienses Sportsnet y TVA Sports, se revelen en los próximos días.

Los Blue Jays se quedaron a solo dos outs de conseguir su primer campeonato en 32 años, pero un jonrón del infielder de los Dodgers, Miguel Rojas, en la novena entrada, que empató el partido, cambió drásticamente el rumbo del juego a favor de Los Ángeles, y un jonrón del receptor Will Smith dos entradas después selló la victoria.

El partido entre los Dodgers y los Blue Jays superó en audiencia al séptimo juego de la Serie Mundial de 2019, el enfrentamiento entre los Nationals y los Astros, por un 10%.

El partido alcanzó su punto máximo de audiencia en Fox con 31.5 millones de espectadores, entre las 23:30 y las 23:45 hrs. La audiencia promedio del séptimo juego superó en un 40% la del decisivo quinto juego de la Serie Mundial del año pasado entre los Yankees y los Dodgers, otro de los partidos más populares de las últimas Series Mundiales.

Como punto de referencia con otros deportes, la audiencia lineal del partido superó en un 53% la del séptimo juego de las Finales de la NBA de junio en ABC, entre los Pacers y el Thunder.

En los juegos 6 y 7, los Dodgers se convirtieron en el noveno equipo de la MLB en ganar esos partidos como visitantes y conquistar el trofeo.

“Esta Serie Mundial demuestra por qué no es solo palabrería cuando decimos (tanto nosotros como la NBA) que la duración de la serie importa más que el enfrentamiento. El promedio de audiencia de esta serie será muy similar al de la serie Yankees-Dodgers del año pasado, pero tuvimos un 60 % más de entradas. Eso marca la diferencia”, escribió en redes Mike Mulvihill, presidente de análisis e información de Fox Sports.