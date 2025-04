Diablos Rojos refuerzan negocio con televisora oficial

Diablos Rojos del México contará con una televisora oficial a partir de 2025 en sus tres competencias anuales: Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y Liga Mexicana de Softbol (LMS).

El presidente ejecutivo de los pingos, Othón Díaz, presentó a AYM Sports como televisora oficial a unos días del inicio de la temporada 2025 de LMB, en la que Diablos Rojos intentará obtener su título 18. Previamente, el equipo también jugará la Baseball Champions League Americas junto a campeones de otros cinco países del continente.

“El equipo hoy está en Bolsa y tenemos que estar buscando que en la parte económica, en todo momento, vaya creciendo. Hicimos un acuerdo para lo que será llamado la televisión oficial de Diablos Rojos y que tendrá un aporte económico por parte de AYM Sports”, enfatizó el directivo.

¿Cómo funcionará?

Esto no quiere decir que Diablos Rojos tendrá un canal exclusivo de 24 horas dedicado para sus equipos de beisbol, basquetbol y softbol.

La relación consiste en que AYM Sports, una cadena de origen mexicano que se sintoniza también en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Centroamérica, transmitirá el 100% de sus partidos de LMB, LNBP y LMS, tanto de local como de visitante.

También se producirá contenido especial, como previas y post partidos, con la intención de atraer a nuevos patrocinadores para Diablos Rojos y AYM Sports. El contrato es por una temporada con opción a renovar a otra; en LMB y LNBP empezará a correr en 2025, mientras que en LMS iniciará en 2026 con opción a renovar en 2027.

“Por supuesto que el valor mediático (de Diablos) va a subir. Tal vez ahorita en un porcentaje muy pequeño, porque AYM Sports todavía no es una plataforma que tenga los seguidores de ESPN o Fox Sports, pero era la única que realmente nos podía ofrecer lo que estábamos buscando”, explicó Othón Díaz a El Economista.

“El valor mediático viene del número de segundos que aparece una marca durante un juego. En función de eso, se hace la transferencia a dinero y eso se equipara con la parte de un comercial. De ahí se saca un valor final. AYM Sports, hoy por hoy, no mide audiencias. No puedo dar un número de incremento (del valor mediático) porque no tenemos elementos para hacerlo, pero una de las cosas que vamos a trabajar con ellos es la posibilidad de que se puedan medir audiencias y el año que entra decir qué tanto fue el aumento y el valor mediático”.

Diablos Rojos viene en ascenso desde hace un año. En mayo de 2024 hicieron oficial su debut en LNBP; en septiembre fueron campeones de LMB, rompiendo una década de sequía; en diciembre asombraron con el título de LNBP y en marzo de 2025 agregaron su primera corona de LMS.

Eso les permitió iniciar 2025 dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), convirtiéndose junto a Ollamani, empresa matriz del Club América y del estadio Azteca (ahora estadio Banorte), en las únicas organizaciones deportivas del país que cotizan en el mercado bursátil.

En el caso específico del beisbol, según datos de Nielsen-IBOPE, Diablos Rojos acaparó el 36% de la audiencia total de LMB en 2024 con 24 millones de televidentes, recordando que la liga tiene acuerdos colectivos con diversas cadenas, como ESPN, Fox Sports, Canal Once, Multimedios y AYM Sports.

Sin embargo, la LMB se compone de 20 equipos y no todos los partidos de fase regular de cada club alcanzan a ser transmitidos. Es por eso que Diablos apostó por AYM Sports, garantizando que todos sus encuentros estén disponibles en beisbol, basquetbol y softbol femenil; ese es el principal diferenciador en su nueva relación.

“Prácticamente vamos a estar en todos los sistemas de cable actuales en México: Totalplay, Megacable, los de Televisa y los canales fast, que son gratuitos para los televisores LG y Samsung”, definió Marco Polo Hinojosa, director general de AYM Sports. También mencionó que se podrán ver gratis en la aplicación iTV.

Sin lastimar contrato colectivo

AYM Sports tiene contratos de derechos de transmisión unificados para todos los equipos de LMB y LNBP, que son dirigidas por Horacio De la Vega y Sergio Gánem, respectivamente.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Diablos aclaró a este diario que no está infringiendo ninguna parte de dichos contratos colectivos con esta asociación especial.

“Lo que estamos haciendo es incrementar la difusión del canal a través de las redes de Diablos, mencionar a AYM Sports como televisora oficial y generar contenido nuevo que pueda ir despertando interés por parte de patrocinadores. Yo no estoy vendiendo los derechos, solamente estoy generando un tema de naming, nombrando a AYM Sports como televisora oficial de Diablos Rojos. Lo demás, ellos lo tienen que negociar. Tienen sus propios contratos con LMB y LNBP”.

Fue a partir de la temporada 2021 cuando LMB decidió centralizar su venta de derechos de transmisión. En ese entonces, el medio Proceso reveló que ese cambio significaba pérdidas por cinco millones de pesos para Diablos, que antes tenía un acuerdo exclusivo con Sky.

Marco Polo Hinojosa se negó a compartir el monto que pagará AYM Sports a Diablos Rojos por este nuevo acuerdo, argumentando que “ellos están en Bolsa y tienen que hacer ciertos procedimientos”. No obstante, admitió que “sí es algo muy fuerte”.

La temporada 2025 de LMB comenzará el 17 de abril, con cada equipo enfrentando 91 partidos en temporada regular. Luego vendrá la temporada de LNBP, a partir del 3 de julio, con 28 jornadas para definir los boletos a playoffs.

Diablos Rojos defenderá el título en ambas competiciones, luego de un 2024 histórico para el deporte mexicano al convertirse en el primer equipo campeón de beisbol y basquetbol a nivel nacional.