Chivas vence 3-1 al Necaxa en el inicio de la jornada 10

Chivas de Guadalajara goleó el martes 3-1 a Necaxa en el inicio de la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano con tanto del debutante de 17 años Samir Inda en tiempo de reposición.

Armando González y Santiago Sandoval completaron la cuenta para las Chivas de Guadalajara.

"Siempre lo más importante es el resultado, se ve el esfuerzo y la entrega de cada compañero, estamos trabajando con humildad y esto nos da un plus de confianza y motivación, pero ya hay que pensar en el siguiente compromiso", dijo Sandoval a la transmisión oficial.

En el partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara, el equipo local se adelantó a los 33 minutos cuando González remató de zurda frente a la portería tras un centro enviado por Richard Ledezma desde el sector derecho.

Sandoval anotó el segundo gol a los 44 minutos cuando definió de zurda ante la salida del portero tras controlar un pase de Ledezma.

Necaxa descontó a los 49 minutos con un disparo de Cristian Calderón que fue desviado por Luis Romo, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero José Rangel.

En tiempo de reposición, Inda, quien tenía pocos minutos de ingresar al campo, anotó el tercer gol a los 94 minutos con un potente zurdazo desde fuera del área tras controlar un pase retrasado de Romo.

En otro partido del martes, Puebla y Pachuca empataron 2-2. Para Puebla anotó el uruguayo Emiliano Gómez en dos ocasiones, mientras que para los "Tuzos" de Pachuca lo hicieron el neerlandés Oussama Idrissi y Alan Bautista.

Más tarde se jugarán los partidos entre Bravos de Ciudad Juárez-Pumas UNAM y León-Mazatlán.

La jornada se completará el miércoles con los partidos entre Cruz Azul-Querétaro, Tigres UANL-Atlas, Toluca-Monterrey, Atlético de San Luis-América y Santos Laguna-Tijuana.