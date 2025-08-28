NFL, Chiefs y mercado global: el impacto del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron el 26 de agosto de 2025 su compromiso a través de una publicación conjunta en Instagram que rompió récords de interacción: más de 28 millones de “me gusta” en menos de 24 horas, convirtiéndose en una de las publicaciones más virales en la historia de la plataforma.

El anuncio no solo generó reacciones en el mundo de la música y el espectáculo, también reconfiguró el panorama de la NFL y de los Kansas City Chiefs, equipo donde Kelce es una de sus máximas figuras.

El “efecto Swift” en la NFL

La relación entre Swift y Kelce comenzó a notarse en septiembre de 2023, cuando la cantante fue vista por primera vez en el MetLife Stadium. Desde entonces, la NFL registró picos históricos de audiencia. El partido entre los Chiefs y los Jets del 1 de octubre de 2023 alcanzó alrededor de 27 millones de televidentes, convirtiéndose en el juego de temporada regular más visto en años.

Nielsen, empresa global de medición y análisis de audiencias, reportó que la presencia de Swift atrajo a nuevos públicos: la audiencia femenina de entre 12 y 17 años creció hasta un 53% en comparación con la media de la temporada hasta ese momento.

El impacto continuó en la postemporada. El Chiefs–Bills en enero de 2024 reunió a más de 50 millones de espectadores, cifra récord para un duelo divisional, mientras que el juego de campeonato de la AFC contra los Ravens superó los 55 millones. El Super Bowl LVIII, donde Kansas City derrotó a San Francisco, alcanzó 123,4 millones de espectadores de acuerdo con Adobe Analytics, el mayor rating televisivo en la historia de Estados Unidos.

Ventas y economía alrededor de los Chiefs:

Las camisetas de Travis Kelce de los Kansas City Chiefs alcanzaron niveles de popularidad sin precedentes. El jersey rojo de local con el número 87, registró un incremento de casi el 200% en ventas durante la semana del anuncio. El 27 de agosto de 2025, apenas un día después de que Kelce le propusiera matrimonio a Taylor Swift, Fanatics, el socio oficial de venta de NFLShop, reportó que estas ventas alcanzaron su máximo histórico desde el Super Bowl LIX en febrero

Según TMZ Sports, la camiseta de Kelce lideró las ventas entre todos los jugadores de la NFL ese día, y la demanda no se limitó a Estados Unidos. Aficionados de Canadá, Europa y Asia realizaron pedidos en línea para conseguirla.

El marketing detrás del compromiso

Desde 2023, cuando Taylor Swift apareció por primera vez en los estadios apoyando a Travis Kelce, su relación se convirtió en un fenómeno publicitario, donde marcas de distintos sectores aprovecharon la atención mediática para amplificar su alcance.

Los patrocinios de Kelce reflejaron este impacto: dos anuncios de Campbell’s Soup protagonizados por “el ala cerrada”, registraron un incremento del 287% en interacciones en comparación con los anuncios en los que no aparecía, mientras que un anuncio de Pfizer logró un 27% más de interacción que los anuncios sin su participación.

La NFL también ajustó su narrativa en medios, promoviendo la relación como un “momento cultural” que conecta el fútbol americano con la música y la moda, aumentando su exposición ante públicos que normalmente no siguen el deporte.

Tras el anuncio de que contrajeron matrimonio, el sector de consumo masivo no se quedó atrás. Marcas como Starbucks, Wendy’s y Panera Bread lanzaron mensajes virales con guiños a la pareja, generando miles de interacciones orgánicas. Por ejemplo:

Por otra parte, las acciones de American Eagle, socio de la línea de ropa Tru Kolors de Travis Kelce, también se beneficiaron directamente del compromiso. Tras anunciarse la noticia de que contraerán matrimonio, las acciones de la empresa subieron más de 8% en bolsa.

El compromiso oficial amplifica este fenómeno: para la NFL, es una oportunidad de expandirse en audiencias femeninas y jóvenes; para los Chiefs, de consolidarse como la franquicia más mediática de la liga; y para Kelce, un ascenso en valor de marca y contratos publicitarios.

La historia de Taylor Swift y Travis Kelce demuestra cómo la cultura pop y el deporte pueden fusionarse en un fenómeno global. El compromiso no solo es un paso personal para la pareja, también representa un hito en la relación entre la música, el marketing y el fútbol americano, con beneficios tangibles para la NFL que logra atraer a nuevos públicos y especialmente para los Kansas City Chiefs, que consolidan su marca como equipo global.