Charlyn Corral crece su legado: pentacampeona de goleo

El viaje en la Liga MX Femenil sigue en vuelo desde el lunes 19 de julio de 2021. Charlyn Corral recorrió un tramo más y el Apertura 2025 ha sido para crecer su legado que parece inagotable.

La delantera de las Tuzas ya era grande antes de llegar al equipo. En España tiene otro legado en las vitrinas de la liga femenil con el ‘Pichichi’. En el 2018 se convirtió en la primera jugadora mexicana goleadora del campeonato español. Su decisión de venir a México y aceptar un lugar en la Selección ha sido uno de los mejores capítulos para el balompié nacional.

Siete años después, en las canchas mexicanas ha establecido referencias. Este torneo quedó como campeona de goleo y fijó récord en la estadística. Con sus 22 anotaciones en la temporada regular 2025 redondea su estatus como pentacampeona. Ganó el título de máxima anotadora en el Clausura 2023, 2024, 2025 y en el Apertura 2024 y 2025. Es la primera mexicana pentacampeona de la Liga MX, superando a Alicia Cervantes (3), Lucero Cuevas y Desireé Monsiváis (2).

En la clasificación general del Apertura 2025 quedó por arriba de Aerial Chavarín (Cruz Azul/EU/18), Jenni Hermoso (Tigres/España/14), Diana Ordoñez (Tigres/México/14) y Montserrat Saldívar (América/México/14).

La celebración viene acompañada de episodios fuertes. En agosto pasado entró al quirófano debido a un golpe en el rostro en una jugada en el Juego de Estrellas de la Liga Femenil frente al Barcelona. Su recuperación estuvo a tiempo para poder ser motor en la Selección Mexicana.

En octubre durante los partidos amistosos programados para la fecha FIFA, el entrenador de Selección Pedro López señaló la importancia de Charlyn y Kenti Robles y aseguró que la delantera de las Tuzas y vigente campeona de la Liga Femenil, tiene la posibilidad de clasificar por sí sola a México al próximo Mundial Femenino de 2027.

“Yo las veo con mucha ilusión. Las dos tienen perfiles que aportan al equipo, Charlyn es la delantera más desequilibrante con más gol que nos puede clasificar, ella sola, a la Copa del Mundo y luego hay que ir viendo mes tras mes. Ahora mismo están, ojalá estén dentro de seis meses”.

El eco de Charlyn es internacional. La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) la nominó en su listado de máximas goleadoras, clasificación con nombres como Ewa Pajor, Kateriva Skitkova, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, entre otras. La capitana tricolor es la única mexicana.

GOLES EN Liga MX Femenil:

C2023: 22 goles

A2023: 13 goles - Subcampeona de goleo

C2024: 19 goles

A2024: 18 goles

C2024: 21 goles

A2025: 22 goles

NOTA: Alicia Cervantes (Chivas) es la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil con 172 goles, pero Charlyn tiene157.