Boletos Mundial 2026: fechas de venta y precios de paquetes de lujo en México

La FIFA confirmó esta semana que la venta de boletos para la Copa Mundial de Futbol 2026 arrancará el próximo miércoles 10 de septiembre de 2025, en una primera fase de solicitud por sorteo.

Esta edición del torneo, que será la más grande en la historia del futbol con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones, iniciará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y culminará el 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey.

Venta por fases y prerregistro obligatorio

Los aficionados interesados en asistir deberán realizar un prerregistro en FIFA.com/tickets mediante la creación de un FIFA ID. Esto les permitirá ingresar a la primera etapa de solicitud, aunque la asignación de boletos estará sujeta a un sorteo aleatorio.

https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/register-interest Foto: FIFA

La venta de entradas generales se desarrollará en múltiples fases entre septiembre de 2025 y julio de 2026, con fechas y métodos de pago que serán anunciados más adelante.

La FIFA ha insistido en que su sitio oficial será la única fuente válida para adquirir boletos, advirtiendo que comprar en canales no autorizados podría invalidar el acceso al evento.

https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/us/es Foto: FIFA

Alternativa sin sorteo: el sistema Right To Buy

Para quienes deseen asegurar su lugar sin depender del sorteo, existe la opción de adquirir el sistema Right To Buy (RTB), disponible en la sección FIFA Collect. Este sistema tiene un costo adicional de entre 300 dólares (5,625 pesos) y 3,000 dólares (56,257 pesos), pero no incluye el boleto, sino únicamente el derecho preferencial de compra.

Hospitality: Boletos de lujo

Aunque aún no se han dado a conocer los precios de los boletos individuales, la FIFA ya ofrece en su portal oficial los paquetes de hospitalidad, que incluyen servicios premium y acceso garantizado para las sedes del mundial.

Estos paquetes están disponibles para partidos en México y van desde los 32,980 hasta los 308,250 pesos mexicanos por persona, dependiendo del partido, la sede y la categoría del servicio.

A continuación, algunos precios de referencia para partidos en territorio mexicano:

Paquete Single Match

Fase de grupos (paquetes individuales con hospitality):

Guadalajara (Estadio Akron):

11 de junio: desde $34,200 MXN

23 de junio: desde $34,200 MXN

26 de junio: desde $43,250 MXN

Monterrey (Estadio BBVA):

14 de junio: desde $35,700 MXN

20 de junio: desde $35,700 MXN

24 de junio: desde $34,700 MXN

Ciudad de México (Estadio Azteca):

17 de junio: desde $54,300 MXN

30 de junio (octavos de final): desde $62,400 MXN

https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/us/es Foto: FIFA

Paquete Venue Series

Series por estadio (Venue Series con hospitality en CDMX):

Incluyen entre 4 y 9 partidos en el mismo recinto. En el caso del Estadio Azteca, los precios por persona ascienden hasta:

Pitchside Lounge – M001 (inauguración): $308,250 MXN

M024 (fase de grupos): $111,000 MXN

M053 (fase de grupos): $186,250 MXN

M079 (octavos de final): $134,750 MXN

M092 (ronda de 16): $186,250 MXN

Total por paquete seleccionado: $926,500 MXN

https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/us/es Foto: FIFA

Paquete Follow My Team

Follow My Team (sólo para selecciones no anfitrionas): Incluye los tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Desde $130,950 MXN por persona

https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/us/es Foto: FIFA

Recomendaciones y próximos pasos

La FIFA recomienda a los aficionados registrarse cuanto antes y mantenerse atentos al correo y a su cuenta FIFA ID para conocer si fueron seleccionados en la fase de sorteo.

También recuerda que tener boleto no garantiza la entrada al país anfitrión, por lo que se sugiere verificar con tiempo los requisitos migratorios de México, Estados Unidos o Canadá, según corresponda.

En diciembre de 2025 se celebrará el sorteo oficial del Mundial, donde se conocerá el calendario completo de cruces, sedes y horarios. Esto podría influir en la demanda y precios de entradas.

Con una expectativa de recibir a 6.5 millones de aficionados, el Mundial 2026 marcará un nuevo hito en la historia del futbol internacional y México será protagonista en 13 partidos, repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.