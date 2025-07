On Location: “México, el país que sabe menos de nuestro hospitality”

Después de 40 años regresa un Mundial de futbol a la Ciudad de México, pero el 2026 promete una edición revolucionada. El Estadio Azteca tiene agendado el partido de inauguración y su proceso de remodelación ya contempla las áreas que ofrecerán las experiencias VIP operadas por la empresa On Locarion. Un aficionado necesita al menos 26,000 pesos para pagar el paquete hospitality de un día, el más económico.

On Location hizo su lanzamiento como el proveedor oficial de hospitality en los 16 estadios mundialistas, donde se repartirán los 104 partidos entre México, Estados Unidos y Canadá. La empresa ya ha trabajado experiencias VIP en la CDMX, en lo dos últimos partidos de la NFL y en marzo pasado en la UFC, pero aún así, creen que es necesario darse a conocer más.

“No sé si decir que México es el país más difícil para aterrizar la idea de On Location, pero sí es el país que sabe menos acerca de lo que somos y hacemos. No creo que los fans estén habituados a un hospitality, lo común es solamente comprar una entrada. Estamos ofreciendo muchísimo más, queremos decir que somos más que un ticket. No diría que es el país más difícil, pero cuando lo vean, lo entiendan, lo comprarán”.

La vicepresidenta sénior de On Location, Leah Linke, atendió a El Economista durante la presentación y declinó dar alguna cifra relacionada al número de paquetes hospitality ya vendidos o el costo de operación de estas áreas dentro de un estadio.

“No puedo hablar sobre el número de paquetes ya vendidos a un año del Mundial. También me gustaría conocer sobre el comportamiento del fan mexicano (en el tipo de adquisición de experiencias), pero lo que me dice mi equipo de ventas es que el paquete más popular son los que tienen la serie de juegos en la ciudad. Estamos en el lanzamiento en México y en un par de semanas veremos cuál es la tendencia. Esperamos que el fan mexicano quiera ir a Estados Unidos o a Canadá”.

Leah Linke también comentó sobre la participación activa de On Location en el proceso de remodelación del Estadio Azteca.

“Cien por ciento, tenemos un equipo local que está trabajando con ellos, tenemos llamadas con el Estadio para ver cosas como la operación y asegurarnos de que las renovaciones que están haciendo encajen con la operación que queremos entregar. Es el apoyo que tenemos de FIFA, quieren estar seguros de que todo lo que hacemos es impulsado y que podemos operar sin meter a mucha gente dentro de un espacio. Todo lo vemos desde la cocina lista, los espacios para On Location, no queremos espacios llenos, trabajamos en cada paso para cumplir con los estándares. Todo, como la comida, será de fuente local. Aún no sabemos cuántas empresas mexicanas serán proveedoras, pero estamos trabajando con un par de compañías que están viendo el espacio arquitectónico y habrán más conforme vayamos entrando a las sedes en México”.

Con respecto al conflicto que tiene el estadio Azteca con los dueños de los palcos, On Location comentó en la presentación que no forma parte de las negociaciones o acuerdos.

“Es un reto operar en tres países. Nuestra responsabilidad son los lugares de hospitality, usando compañías locales, tendremos fans que comprarán paquetes para México, Estados Unidos y Canadá, queremos ser lo más consistentes posible. Confiamos en los expertos locales para que nos digan lo que se espera en México y cómo hacerlo. En los Juegos Olímpicos de París tuvimos 23 sedes diferentes, todo fue hecho local y también tuvimos que traer proveedores del exterior. Aprendimos mucho a cómo manejar multi-sedes”.

El Mundial 2026, un evento único en la vida, irrepetibles. Ni el SuperBowl, ni el Festival de Música de Coachella, lo superarán en las expectativas VIP que tiene la empresa On Location.