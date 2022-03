Nicolás Larcamón llegó al futbol mexicano bajo la etiqueta de desconocido, uno de esos nombres que no genera revuelo, sino incertidumbre y cuestionamientos. Sin embargo, en un año y medio ha elevado su reputación gracias a un desempeño constante en la parte alta de la tabla con uno de los equipos de nómina más baja de la Liga MX: Puebla.

“Me encantaría decir que Larcamón abrió una puerta para que dejen de contratar entrenadores que ya no dan más y para que se arriesguen los directivos a buscar desconocidos, pero tristemente no es así. La puerta que sí abrió es que ese discurso de que los equipos más modestos, que menos dinero tienen, digan ‘cómo quieres que compita con los poderosos si la diferencia en presupuestos es abismal’. Él ya demostró que con un plantel humilde puedes ir en primer lugar y sobre todo puedes jugar bien, de manera agradable, haciendo que la gente vaya a tu estadio”, analiza Álvaro López Sordo, periodista deportivo de Azteca Deportes y asistente asiduo a las coberturas del Puebla desde hace varias temporadas.

En el presente Clausura 2022, Puebla registró el mejor inicio de su historia con nueve semanas invicto (cayó en la jornada 10 en su visita a Atlético de San Luis por 1-2), superando las cinco conseguidas en aquella recordada temporada de 1989-90 bajo la dirección técnica de Manuel Lapuente, con quien ganaron liga, copa y Concacaf.

La estabilidad de Larcamón en 2022 lo ha mantenido en el top 3 durante nueve de las 10 semanas transcurridas, ostentando el liderato por cinco jornadas ininterrumpidas. Al cierre de la fecha 10, el equipo apodado como los ‘Larcaboys’ es sublíder general a un punto de distancia de Pachuca y la segunda mejor ofensiva del certamen, aunque según Transfermarkt, tiene el plantel menos valioso de toda la liga con 20.7 millones de euros, una cuarta parte de lo que vale Rayados, el líder con 85.9 millones.

Pero analizar el éxito de Larcamón con Puebla no es solo a través de la numeralia. En particular en este primer semestre de 2022 el argentino ha caracterizado a su equipo por la versatilidad de posiciones de sus jugadores, que han llegado a jugar hasta en tres zonas diferentes del equipo. Algunos ejemplos son George Corral, que de lateral derecho pasó a medio de contención; Maximiliano Araújo, que de lateral izquierdo incluso ha sido delantero; o Diego De Buen, que de medio central pasó a líbero.

“Hoy es fundamental que un futbolista sepa jugar diferentes posiciones, antes se decía que el que juega de varias cosas no juega bien de nada, pero esa es una mentira, hoy el futbolista debe tener más herramientas. Ser versátil te abre puertas en un club mejor porque los entrenadores de los grandes equipos buscan a tipos que te puedan servir de varias cosas. Hay jugadores que son fuera de serie, especialistas que no puedes mover de su zona, pero de esos hay bien poquitos en el mundo, la mayoría se tienen que adaptar a ser plurifuncionales”, destaca López Sordo.

Bajo ese sistema de trabajo, Larcamón no ha bajado del 50% de efectividad desde que llegó a México: 53% en el Clausura 2021, 51% en el Apertura 2021 y 70% en el Clausura 2022. Además, regresó al Puebla a unas semifinales después de 12 años e impulsó las ventas de jugadores que antes no tenían protagonismo en la Liga MX a equipos de mayor renombre, como Santiago Ormeño y Omar Fernández al León, Christian Tabó a Cruz Azul y Salvador Reyes al América.

“No sé si Larcamón sea único en el futbol mexicano, pero se necesitan más como él. Más allá de los resultados, mejora a los futbolistas, el ejemplo perfecto es Santiago Ormeño, que era un tipo que no existía y con Larcamón llegó hasta la selección de Perú. Es un entrenador del tipo que trasciende y del que los jugadores te hablan 30 años después (…) Personajes como Larcamón, más allá de los resultados, son fundamentales porque te dejan algo, sin demeritar a otros que nada más vienen o igual y ganan un título pero no queda nada de ellos. Este entrenador le saca agua a las piedras y le ha cambiado la vida a un montón de jugadores”, describe el periodista de Azteca Deportes.

En su balance en la presente temporada Puebla ha superado a nóminas altas como Tigres, Cruz Azul y Monterrey, explotando esa versatilidad en la visión de su entrenador. De Buen se convirtió en su líbero, un líder que ordena a la defensa y da salida con trazos largos, además de colaborar con goles. Para dejar constancia de su rendimiento con Puebla, hacía cuatro años que no jugaba 10 partidos de un torneo de liga, cuando todavía pertenecía a Santos Laguna y ahora es un inamovible en la alineación de Larcamón.

“La única palabra para describir lo que está haciendo Larcamón con Puebla es espectacular. Le han quitado a lo mejor que tiene cada seis meses, parece que en algún punto ya no puede sacarle agua a las piedras, pero vuelve a destacar. Desde el primer torneo rompió el paradigma del entrenador que no sabe cómo funciona el futbol mexicano y no sabe triunfar. Esto no es casualidad evidentemente, es un tipo profesional en toda la regla, un estudioso de la estrategia y de la táctica y además alguien que le sabe llegar al jugador porque también es muy importante dentro de un grupo de trabajo que el jefe convenza a los empleados para que den el extra”.

El contrato de Nicolás Larcamón con Puebla concluye el 31 de diciembre de 2022, pero su nombre ya ha sonado en la órbita para llegar al América tras la destitución de Santiago Solari y el bajo rendimiento azulcrema en el primer semestre de este año. Sin embargo, con dos liguillas con el conjunto camotero y el impulso a un estilo de juego, la afición ya puede ir marcando una nueva etapa: el Puebla de Lapuente, el Puebla del Chelís y el Puebla de Larcamón.