Todos los equipos rusos, tanto de clubes como nacionales fueron prohibidos indefinidamente de las competencias de la FIFA y la UEFA, luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El anuncio se produce sólo un día después de que la FIFA revelara medidas iniciales que incluían la representación del país bajo el nombre "Unión de Futbol de Rusia" sin bandera ni himno en los partidos.

La decisión original generó fuertes críticas de Suecia, la República Checa y Polonia, equipo programado para enfrentar a Rusia en repesca de la Copa del Mundo el próximo mes. El ganador se enfrentaría a uno de los dos equipos anteriores, pero los tres se negaron a hacerlo. Además, las federaciones de Francia, Estados Unidos e Inglaterra dijeron que no jugarían en territorio ruso. La suspensión actualizada elimina la posibilidad de la aparición de Rusia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, que tiene un presupuesto de 700 millones de dólares. El ganador general recibirá 62 millones de dólares. Aún no se aclara si Polonia clasifica en automático.

La participación del equipo femenino en el torneo Euro 2022 de la UEFA también está en duda. El Spartak de Moscú también estaba programado para jugar contra el RB Leipzig de Alemania el próximo mes en la UEFA Europa League.

El fin de semana pasado el Comité Olímpico Internacional sugirió que los atletas y funcionarios rusos y bielorrusos sean excluidos de los eventos internacionales. El ministerio de deportes de Ucrania también pidió a los organismos internacionales que hicieran lo mismo, pero no incluyó a los atletas o equipos bielorrusos. En un comunicado conjunto, los presidentes de la FIFA y la UEFA expresaron que “esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente” para que el futbol pueda ser “un vector de unidad y paz entre la gente”.

El COI que desarrolló lazos estrechos con Vladimir Putin y Rusia en la planeación de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, también despojó a Putin de una Orden Olímpica de "oro" honoraria.

La guerra en Ucrania ha intensificado el escrutinio de los vínculos entre el deporte mundial y Rusia, que fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 2018, lo que obligó a los equipos y organizadores de competencias a reconsiderar las asociaciones y patrocinios vinculados al estado ruso.

La UEFA también confirmó que canceló su asociación de 40 millones de euros al año con la empresa energética estatal rusa Gazprom, que ya no patrocinará la Champions League ni la Eurocopa 2024 en Alemania. Los clubes y sus aficionados expresaron su solidaridad con Ucrania en los partidos del fin de semana, incluida la final de la Copa Carabao del domingo entre Chelsea y Liverpool en el estadio de Wembley.

”Este es un poderoso mensaje de la comunidad deportiva internacional de que no toleraremos los abominables ataques de Putin a la libertad. Bien hecho FIFA y UEFA”, dijo el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

La Federación Rusa de Futbol dijo en un comunicado que “esta decisión es contraria a las normas y principios de la competencia internacional, así como al espíritu del deporte. Tales acciones están dividiendo a la comunidad deportiva mundial, que siempre se ha adherido a los principios de igualdad, respeto mutuo e independencia de la política. Nos reservamos el derecho de impugnar la decisión de la FIFA y la UEFA de conformidad con el derecho deportivo internacional”.

No es la primera vez que la FIFA toma medidas contra una selección masculina por motivos políticos. Antes de la Copa del Mundo de 1994, el organismo suspendió a Yugoslavia de las eliminatorias de la Copa del Mundo después de que las Naciones Unidas sancionaran al país por la guerra de Bosnia. La Federación de Futbol de Estados Unidos denunció la invasión y dijo que no “mancharía nuestro juego global” al ocupar el mismo campo que Rusia hasta que hubiera paz en Ucrania. (Los equipos masculino y femenino de EU no tienen partidos programados contra oponentes rusos).

En los últimos días, la Fórmula Uno abandonó el Gran Premio de Rusia de 2022, mientras que la UEFA, el organismo rector del futbol europeo, les quitó la final de la Champions League de San Petersburgo. El multimillonario ruso Roman Abramovich transfirió la administración del Chelsea, campeón de Europa, a los fideicomisarios de la fundación benéfica del club. Además, la NHL anunció que suspendería sus relaciones con socios comerciales en Rusia y pausaría sus sitios web de redes sociales y medios digitales en ruso. La liga dijo que dejará de considerar a Rusia como sede de futuros partidos.

La escudería Haas anunció que eliminaría la marca del patrocinador principal, Uralkali de su coche antes del último día de pruebas en Barcelona. La decoración del equipo se asemeja a los colores de la bandera rusa, pero fue sustituida por un diseño totalmente blanco para el último día de test. También la F1 analiza si el piloto Nikita Mazepin se retira del asiento.

La Federación Mundial de Curling dijo que estaba comenzando el proceso de eliminar a los rusos de los próximos torneos mundiales.

