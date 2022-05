En el inicio de la liguilla, Cruz Azul volvió a la inoperancia ofensiva que lo caracterizó durante la fase regular del Clausura 2022. La Máquina cayó en casa en el partido de ida de los cuartos de final por marcador de 0-1 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), equipo que se plantó con una estrategia sólida en defensa para soportar más de media con un hombre menos.

Cruz Azul no pudo aprovechar que jugó con un hombre de más desde el minuto 60, cuando el árbitro Fernando Hernández decidió expulsar a Nicolás ‘Diente’ López luego de revisar una acción en el VAR que antes había sido calificada con amonestación. En esa misma jugada y con una reclamación airada, también en el entrenador de los Tigres, Miguel Herrera, se tuvo que ir a las regaderas.

La expulsión abrió el partido, pero no lo suficiente para el equipo local. El primer tiro al arco de Nahuel Guzmán por parte de Cruz Azul se dio hasta el minuto 63 y fue justamente unos segundos después de que La Máquina tuviera la ventaja de un hombre de más; sin embargo, los disparos no fueron tan constantes ni tan claros, por lo que no alcanzaron para empatar.

Cabe resaltar que hasta antes de la expulsión de López la tónica del partido fue similar en cuanto al cerrojo defensivo de Tigres que, como ya es costumbre desde la llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica, juega con línea de cinco en el fondo, esta vez poniendo a tres defensas centrales con experiencia de selección nacional como Hugo Ayala, Jesús Angulo y Guido Pizarro como líbero.

Tigres tampoco era avasallador pero aprovechó su rendimiento ofensivo en el primer tiempo para irse arriba en el marcador de una forma inesperada. Aunque ya había dado algunos avisos por medio de André-Pierre Gignac, ‘Diente’ López y Luis Quiñones, el tiro definitivo vino de los botines del lateral derecho, Jesús Dueñas, quien intento un centro a pierna cambiada que nadie desvió y terminó escurriéndose al ángulo inferior derecho de Sebastián Jurado.

A pesar de que el gol cayó desde el minuto 43, Tigres no intentó replegarse y mantuvo la posesión de la pelota, así lo mostraba la estadística dispar de siete disparos contra cero realizados por Cruz Azul al cierre del primer tiempo.

Para la segunda parte, el entrenador cementero, Juan Reynoso, decidió hacer cirugía a su esquema táctico pensando en ser más ofensivo: sacó al contención Rafael Baca y al delantero Iván Morales para darle cabida a otros dos atacantes más frescos, Santiago Giménez y Ángel Romero, por lo que la ofensiva quedaba a merced de cuatro hombres, incluyendo a Christian Tabó y Uriel Antuna.

A pesar de ese arsenal que se mostró muy activo, sobre todo en las bandas, Cruz Azul no tuvo una gran cantidad de ataques hasta el momento de la expulsión de López; aún así, el esquema táctico de Tigres no bajó su seguridad defensiva con su línea de cinco, incluso en los minutos finales metieron al zaguero chileno Igor Lichnovsky para cerrar el partido con la victoria de 0-1.

Cruz Azul no pudo tomar ventaja de su localía ante un total de 28,974 aficionados que se le pasaron abucheando a Miguel Herrera, Nahuel Guzmán, pero sobre todo a Javier Aquino, jugador canterano de La Máquina. El conjunto cementero llegó a seis derrotas como local en el semestre, incluyendo cinco de fase regular, y ahora tendrá que ir por la victoria por un mínimo de 2-0 como visitante el próximo domingo en El Volcán para aspirar a ser semifinalista del Clausura 2022.

Los Tigres por su parte hilvanaron su cuarto partido sin perder jugando como visitantes ante Cruz Azul, ya que suman dos victorias y dos empates, siendo su última caída desde febrero de 2020, antes de la pandemia.

El punto negativo para los felinos es que tendrán que encarar el juego de vuelta de los cuartos de final contra La Máquina con la baja en el banquillo de Miguel Herrera y en la cancha con la de Nicolás López, quien pese haber sido suplente durante la fase regular, recibió una oportunidad en liguilla luego de la lesión del francés Florian Thauvin. Sin Thauvin y sin López, el cuerpo técnico de Herrera tendrá que pensar en alguien más para la cita del domingo a las 20:06 horas.