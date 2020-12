El apellido Solari vuelve al mando de la estrategia en el futbol mexicano. Santiago Hernán Solari Poggio de Rosario, Argentina, la misma ciudad donde nació Lionel Messi, fue elegido como el “perfil idóneo para el proyecto deportivo" del club América.

Pero Solari llega a México con más que futbol. Su pluma ha escrito columnas de Opinión en el diario El País, con encabezados como: El Mundial desde Río; Fractura emocional; Mourinho y Casillas o la dicotomía somnífera; o Argentina desarma el enroque, texto de junio del 2014, que escribe de la siguiente manera:

“¿Cuántas formas distintas de pararse en la cancha tiene un equipo de futbol? Como ignorante de la matemática más elemental, lo primero que se me ocurrió ayer 29 de diciembre, después del Argentina-Bosnia, fue intentar agotar las posibles combinaciones en el pequeño bloc de notas de la mesita de luz del hotel. No hay sistemas buenos o sistemas malos. Hay sistemas que se adaptan a los jugadores y jugadores que hacen lo posible por adaptarse a los sistemas. Jugar con cinco en el fondo no es ninguna novedad táctica”.

El entrenador es el tipo de lector que consume las obras del escritor Jorge Luis Borges: “Ficciones” y “El Aleph”. Es también una persona que juega ajedrez y busca la tranquilidad, vivió un tiempo en el Museo del Prado y los jardines del Retiro de Madrid, España.

Tiene 44 años de edad y una familia con experiencia en el futbol mexicano. Jorge, su tío, dirigió al América en 1997, y Eduardo, su padre, entrenó al Celaya (1997), al Morelia (1997-98), al Monterrey (1999) y al Atlas (2001).

"A lo largo de su carrera como futbolista y director técnico ha sabido cumplir con éxito las exigencias y objetivos de equipos como el Club América cuya única meta es el título", dijo el presidente de la institución Santiago Baños.

La primera concentración del equipo ayer 29 de diciembre, la llevó Gilberto Adame, quién fuera auxiliar de Miguel Herrera, destituido de la dirección técnica hace una semana, tras la eliminación en los Cuartos de Final de la Liga MX y en las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El América será su segunda experiencia como entrenador de un primer equipo. La primera fue en el 2018 con el Real Madrid, que actualmente es el sexto equipo más valioso del mundo, de acuerdo al ranking anual de Forbes. Solari comandó a los merengues en 118 partidos entre todas sus divisiones con 54 victorias, 33 derrotas, 31 empates, 183 goles a favor, 129 en contra y una efectividad del 54,52% entre 2016 y 2019, y su máximo título fue el Mundial de Clubes de 2018. Ahora, llega con las Águilas, el club que casi a la par de Chivas, es el más popular en base de seguidores en México y Estados Unidos, donde tiene establecidas 16 academias y una oficina en Nueva York.

Como jugador, tuvo su primera experiencia en el futbol profesional con River Plate a los 19 años, después comenzó el sueño europeo con el Atlético de Madrid en la temporada 1999-2000, temporada en la que el equipo descendió. El siguiente paso fue el Real Madrid para la temporada 2000-2001, la temporada más brillante de su carrera. En la temporada 2005-2006 pasó al Inter de Milán y regresó finalmente al continente americano con el San Lorenzo. También fichó por el Atlante mexicano para el que jugó entre 2009 y 2010.

Su último equipo fue el Peñarol de Uruguay, donde se retiró en 2010 a los 34 años. En total, en su trayectoria dentro del campo, disputó 527 encuentros con 63 goles y 17 títulos. Además, su hermano Esteban jugó para los Pumas entre 2007 y 2008. Solari vivió en Guadalajara cuando su padre dirigió a Toluca, Monterrey, Celaya, Atlético Morelia y Atlas.

