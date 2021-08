Simone Biles regresó sin miedo a la competición de gimnasia este martes, culminando unos agitados Juegos de Tokio con una medalla de bronce en la barra de equilibrio.

El oro final del programa de gimnasia artística femenina fue para la china Guan Chenchen, quien logró una puntuación de 14.633 y la plata para su compatriota Tang Xijing. Pero fue Biles quien acaparó los focos por su valiente regreso.

Biles, tres veces campeona del mundo en barra, terminó con el bronce pero lo consideró una victoria después de unos dramáticos Juegos en los que abandonó abruptamente la competición por equipos el pasado martes tras realizar solo un salto alegando problemas de salud mental.

Me sentí orgullosa de mí misma por salir ahí después de lo que he pasado", dijo Biles, quien ganó cuatro oros y un bronce en Río hace cinco años. "Esta (medalla) es definitivamente más agradable. La atesoraré mucho más después de todo lo que he pasado".