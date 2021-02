“Tenemos que reestructurar el negocio”, pronuncia primero el comisionado de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello. Es la respuesta a: ¿cuál es el secreto para que un evento legendario como la Serie del Caribe ataque a las nuevas generaciones?

A los 73 años de edad es posible rejuvenecer la imagen del torneo de la región más antiguo del beisbol. El siguiente paso de la Confederación es presentar el rediseño de su logo con una nueva definición de marca que mira hacia las generaciones que aún no alcanzan los 35 años de edad.

“Queremos trabajar con los millennials y las generaciones por debajo. Para que el evento pueda llegar tenemos que dar un vuelco de mentalidad, si no cambiamos no podremos llegar. Cambiar la manera en cómo vemos el juego de beisbol, hay que darle una visión moderna en la televisión y espectáculo que se celebra. Si cambiamos las estructuras de la Serie en un mes que no sea enero o febrero tendremos una cantidad de jugadores establecidos en el big show. La fanaticada espera los cambios”, afirma el comisionado.

El 2018 marcó el primer parteaguas de la reestructuración. Ramon Ruiz Meyemberg, director de marca de la CBPC, explica a este diario que antes de ese año no existía data para atender el tema de ventas y propuestas a las ligas y patrocinios. Desde entonces, quienes mueven las decisiones de la Serie del Caribe identificaron la necesidad de estudiar también a sus aficionados en los diferentes mercados donde llegan.

