El neerlandés Mathieu Van der Poel le rindió homenaje a su abuelo Raymond Poulidor vistiendo el maillot amarillo. En su debut en el Tour de Francia, Mathieu ganó la segunda etapa con llegada en el alto del Muro de Bretaña.

Su abuelo fue el antiguo campeón francés fallecido en noviembre de 2019. Con 26 años, eclipsó la pérdida del maillot amarillo del francés Julian Alaphilippe, quinto en la etapa un día después de su exhibición en Landerneau. El vigente ganador Tadej Pogacar fue segundo, a seis segundos, por delante de Primoz Roglic, subcampeón del último Tour.

"He pensado, está claro, en mi abuelo al llegar a la meta. Hoy era mi última oportunidad de vestirme con el maillot. Sabía que tenía que ganar la etapa, pero no solo eso, para ponerme amarillo tenía que hacerlo con suficiente espacio para estar seguro de eso. Estoy sin palabras", mencionó el neerlandés.

Van der Poel es cuádruple campeón del mundo de ciclo-cross y brilla en disciplinas diferentes, tanto en ruta, ganando clásicas, como montaña cross-country, la disciplina en la que buscará el oro en los Juegos de Tokio.

¿Terminará el Tour, que concluye cinco días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos? El nuevo maillot amarillo no dio pistas: "Me gustaría ir hasta París si es posible. Y si no arruina mis opciones en la prueba olímpica de BTT".

En recuerdo de su abuelo, Van der Poel y todo su equipo portaron el sábado maillots color oro y violeta, los emblemáticos colores que vestía Raymond en los años 70. Un detalle permitido de forma excepcional por la Unión Ciclista Internacional.

En la general, el líder único del Alpecin, una formación belga de segunda división articulada en torno a él, cuenta con ocho segundos de ventaja sobre Alaphilippe. Pogacar y Roglic, que se embolsaron bonificaciones en dos ocasiones en el Muro de Bretaña, están respectivamente a 13 y 14 segundos.

Las dos primeras etapas del Tour han costado caras al Ineos y a sus cuatro líderes. Tras el australiano Richie Porte y el británico Tao Geoghegan Hart, distanciados por caídas el primer día, el galés Geraint Thomas (28º en la etapa) cedió una veintena de segundos en Ménéhiez.

Este lunes, los esprinters tendrán por primera vez una etapa adaptada a sus características, la tercera, de 182,9 kilómetros, entre Lorient y Pontivy, en la penúltima jornada en Bretaña.

Accidente en la etapa 1 deja consecuencias

Chris Froome (Israel Start-Up Nation) llegó a la meta de la etapa 2 y prometió seguir luchando a pesar de las dolorosas lesiones por su accidente de la etapa 1. El cuatro veces ganador del Tour de Francia cayó antes de la primera subida del Mûr-de-Bretagne y luego corrió hasta la meta con su compañero de equipo en Israel Start-up Nation, Rick Zabel.

Froome no tiene esperanzas generales en el Tour de este año después de su recuperación gradual de sus lesiones por accidente en el Critérium du Dauphiné de 2019, por lo que el tiempo no es importante. Ahora está rodando para sobrevivir a cada etapa con la esperanza de recuperarse de sus lesiones que estaban en su pierna izquierda y no en su pierna derecha que se fracturó en 2019.

Chris tuvo la suerte de evitar fracturas de huesos en el choque de la etapa 1, pero quedó con hinchazón y hematomas en la parte interna del muslo izquierdo y el tórax que inicialmente afectaron su respiración. Estuvo en el hospital para someterse a escáneres y controles.

La mujer fan que causó el accidente huyó. Ella sostenía un cartón ante la televisión e irrumpió en medio de la pista a 45 km de la meta.

Cuatro corredores dijeron adiós a la competencia el sábado. El primero en abandonar fue el alemán Jasha Sütterlin (DSM), lesionado en la mano derecha y en el codo. Cyril Lemoine (BB Hotels) abandonó la carrera con cuatro costillas rotas y un neumotórax, el campeón de Lituania Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) sufrió un traumatismo craneal y el español Marc Soler (Movistar) sufrió fracturas en las dos cabezas de radio y en la cabeza del cúbito izquierdo.

"La policía de Landerneau está investigando y aún no hemos recibido noticias de ellos. Vamos a repetir nuestros llamados a que los fanáticos se porten bien, a través de la policía y nuestra red social", dijo el subdirector del Tour, Pierre-Yves Thouault, luego de que los organizadores ASO presentaran una demanda contra el fan no identificado.

Tony Martin, capitán del equipo Jumbo-Visma, y el primer ciclista en chocar con la espectadora, dijo: “vi a la señora, vi el letrero pero no hubo tiempo para reaccionar. Todavía no puedo entender cómo la gente puede hacer cosas como esa. Estamos aquí para correr con nuestras bicicletas, no es un circo”.

Doug Ryder, director del equipo Qhubeka NextHash comento: "fue terrible lo que pasó, pero ha pasado durante años".

Ryder tiene razón. En 1994, un policía, apostado dentro de las barreras, se interpuso en el camino del pelotón en Armentières para tomar una fotografía del grupo a exceso de velocidad, dejando a numerosos corredores ensangrentados y gravemente heridos en la recta final.

Durante el Tour de 1999, un adolescente se paró frente a Giuseppe Guerini para tomar una instantánea mientras rodaba hacia una victoria en solitario asegurada en la estación de esquí de Alpe d'Huez, y en las etapas iniciales del Tour de 2006, Thor Hushovd de Noruega fue trasladado al hospital, después de ser golpeado por una mano de cartón gigante entregada por un patrocinador de la carrera para que los fans saludaran.

"Es bueno tener a todos esos fans al costado de la carretera, pero trae estrés adicional, peligro adicional", dijo el director deportivo de Chris Froome en Israel Start-Up Nation, Rik Verbrugghe.

Durante mucho tiempo ha habido incidentes que involucran a fans, perros callejeros, vehículos de carreras e incluso ponis. Va con el territorio del Tour, una carrera en la que siempre se ha apreciado la proximidad del público.

"No se puede bloquear toda la ruta. Y de todos modos, no quieres. Quieres que la gente experimente el aire libre. No quieres que el Tour parezca una prisión, porque las bicicletas son para explorar y libertad. Es difícil para la organización y horrible para los ciclistas, pero esperemos que todos aprendan de ello", dijo Ryder.

