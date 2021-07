La checa Karolina Pliskova y la australiana Ashleigh Barty son las últimas tenistas en pie en Wimbledon y se enfrentarán en la final. Será la primera vez para ambas disputando la última etapa por el título del Grand Slam sobre pasto de Londres.

El jueves, Barty realizó el que consideró como uno de los mejores partidos de su carrera para superar a la alemana Angelique Kerber (28), campeona en 2018, por 6-3 y 7-6 (7/3). A su vez, Pliskova (13) remontó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.4) y la derrotó por 5-7, 6-4 y 6-4.

Karolina Pliskova sigue en la búsqueda de su primera corona grande. Es una de las pocas tenistas, junto a Dinara Safina, Jelena Jankovic y Marcelo Ríos, que ha alcanzado el puesto número uno del ranking sin haber ganado un Grand Slam, y la única de ese grupo que continúa activa.

Ganar en Wimbledon sería un premio a la constancia de la checa, que había estado entre las 10 mejores del mundo por casi cinco años consecutivos, 230 semanas, hasta antes de Wimbledon. Solo una ocasión previa había accedido a la final de un Grand Slam, en el US Open 2016, donde cayó contra Angelique Kerber.

Pese a ello, Pliskova considera que el tiempo le ha permitido aprender a apreciar su esfuerzo de mantener su nivel durante tanto tiempo, una tarea nada sencilla y que con la edad (29 años) se vuelve más difícil.

“Especialmente este año, después del covid, muchas cosas han cambiado. No estaba jugando tan bien como el par de años anteriores y acababa de tomar como demasiado automático que soy el top 10”, dijo en una entrevista a The New York Times.

Aunque reconoce que ha tratado de buscar el título de Grand Slam, para lo cual trabajó con Sascha Bajin, compañero de entrenamiento de Serena Williams y después entrenador de Naomi Osaka, declaró sentirse orgullosa de la carrera que ha construido.

“Ahora me doy cuenta, en los últimos dos años, que incluso si no gano un Grand Slam, hay muchas otras chicas que ganan uno y luego nunca ganan nada más, ni siquiera llegan al top 10, no pueden sostener el nivel. Honestamente no sé qué es mejor. Y con la edad, de alguna manera aprecio el nivel que he sido capaz de sostener. Quizá eso es mejor que sólo tener dos semanas increíbles una vez en la vida”.

La checa, quien venía de una racha complicada, está disfrutando su nivel de juego y considera que las dos finalistas tienen la balanza equilibrada al ser el primer campeonato de Wimbledon que ambas disputarán.

“Creo que no puede ser una mejor final, quieres enfrentarte a la mejor jugadora posible. No quería medirme a nadie que no fuese ella. Hemos tenido buenos partidos en el pasado, aunque haya perdido un par de veces. En hierba su juego es muy difícil de afrontar, en especial por su revés cortado y por su estilo en general. Es una final, todo puede pasar”, expresó la tenista sobre su próximo encuentro.

