Phil Jackson, el cerebro que tomó el desafío de gestionar a la dinastía grandiosa en los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, y quien estuvo detrás también de la detonante carrera de Michael Jordan con los Bulls de Chicago, está entre los estandartes que Francisco Olmos ha elegido plantar en su vida como entrenador de baloncesto.

“De Jackson me llama cómo ha gestionado a sus estrellas, mas allá de su filosofía, es decir, para ganar necesitas buenos jugadores, pero normalmente tienen egos complicados. He leído sus biografías porque creo que es el entrenador que más estrellas de basquetbol ha gestionado juntos y en muchos años consecutivos”.

Al entrenador más campeón de la historia de la NBA con 11 títulos en 20 temporadas hay cosas qué preguntarle, y Paco Olmos no tarda ni un minuto en plantear sus dudas: “si tuviera la oportunidad de hablar con él, le cuestionaría ¿Cómo gestionó cuando varios egos a la vez se revelaban y se generaban conflictos de interés entre ellos? ¿Cómo logró gestionar los egos en problemas graves de equipo?”

De Valencia, España, el entrenador que tomó al Tricolor justo después de ganar el tercer título con Fuerza Regia en cinco años al frente, no tiene ídolos, en su lugar, prefiere absorber de muchas personas “y luego intentar hacer lo mío con lo que pienso, generar filosofía propia como entrenador y ser humano”.

Desde los 12 años de edad que comenzó a botar el balón hasta la actualidad, Olmos recuerda que entre los grandes, ha podido hablar con Michael Krzyzewski, entrenador destacado del basquetbol universitario de la NCAA, pero sólo el entrenador Eduardo Beut es el más valioso en su carrera. En una larga amistad de 38 años le reconoce el apoyo cuando tomó la decisión de ser entrenador y la importancia de transmitir la pasión por el basquetbol a los jugadores: “Yo no he tenido un padrino, me he tenido que ganar cada sitio y equipo en el que he estado. Eduardo siempre ha estado pendiente de mi, de lo que pasa en la evolución del baloncesto y la perseverancia de mi trabajo”.

