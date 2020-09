La conquista del Masters 1000 de Cincinnati y ninguna derrota en lo que va del año, pareciera pintar una temporada perfecta para Novak Djokovic, sin embargo, su comportamiento fuera de la cancha ha definido otra personalidad.

Valores como la ética, responsabilidad y compañerismo tendrán una calificación negativa para Novak al final del año, analizó Jorge Badillo Nieto, director de la consultoría Fusion MD.

La crisis por la pandemia no fue freno para que el serbio organizara un torneo de tenis benéfico, denominado Adria Tour, que no contó con las medidas de protección sanitarias y que dio como resultado la cancelación del mismo por varios resultados positivos de Covid. Nole pudo hacer el torneo porque el gobierno local se lo permitió. Ana Brnabic, primera Ministra de Serbia salió en su defensa y le ha agradeció la iniciativa del torneo.

“El culpable de que se rebajaran la medidas en nuestro país no es Novak sino el Gobierno”, sentenciaba.

Sin embargo, en plena pandemia la medida social imperante es evitar las aglomeraciones de personas. Novak continúo sus planes al montar el evento.

Pero la imagen puede trabajarse y en su condición de líder en el ranking convocar a una causa colectiva. Recientemente lanzó el nuevo proyecto de una organización de jugadores al margen de la ATP, la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA por sus siglas en inglés), la cual también fue criticada por el gremio, pues nace sin el consenso unánime de los tenistas. Rafael Nadal y Roger Federer apelaron a la unidad en lugar de la separación y sin la inclusión de las tenistas de WTA.

El especialista en marketing deportivo reflexiona que la creación de la asociación de tenistas puede corresponder a una estrategia para “lavar” su imagen y demostrar que se preocupa por la carrera de sus compañeros.

“Al aparecer como un líder de esta agrupación, podría ser entre líneas un mensaje que él o su grupo de publirrelacionistas buscan posicionar a Djokovic no solamente como un líder deportivo, sino como un líder en cuestiones gremiales o políticas”.

¿Cómo se traslada la reputación de Djokovic a la parte comercial?

“Novak no tiene relaciones comerciales a mediano y largo plazo, no son acuerdos duraderos. El tener tantas marcas de ropa en un periodo de tiempo relativamente corto, nos habla de que no hay una gran lealtad. Esto ha atraído que las marcas no apuesten a su imagen por largo tiempo”.

El tenista serbio firmó a Lacoste como su patrocinador de vestimenta en 2017 por un acuerdo de 30 millones de dólares anuales, dejando atrás su relación de cinco años con la marca japonesa Uniqlo. Anterior a ello, vestía la marca italiana Sergio Tacchini, con quien firmó por 10 años y la vistió únicamente tres. En comparación, Roger Federer pasó 24 años con Nike hasta que en 2018 firmó con Uniqlo, según apuntó la prensa norteamericana, por unos 30 millones de dólares al año y durante 10 años. Rafael Nadal ha vestido Nike desde sus inicios en el tenis profesional.

A pesar de las relaciones comerciales a corto plazo, el serbio es top ocho en la lista de atletas con mayores ganancias por patrocinios, igualando a Serena Williams y Lionel Messi, Djokovic ingresa 32 millones de dólares en patrocinios de acuerdo a Forbes. Su mayor acuerdo comercial es con Lacoste y este año sumó a Peugeot como socio.

La nueva asociación busca coexistir con la ATP, sin embargo el objetivo es que sea un espacio 100% exclusivo para los tenistas, para representar sus intereses y sobre todo los de aquellos fuera del top 100, “en la que podamos debatir temas como nuestros derechos, nuestro futuro” dijo el serbio tras ganar el Master 1000 de Cincinnati.

“La ATP permite a los jugadores luchar por sus derechos, con los representantes en el Consejo. Nosotros tenemos, por así decirlo, esa capacidad de decisión desde un punto de vista ejecutivo. En el Board de la ATP hay conflictos de intereses con los representantes de los torneos. Muchas decisiones necesitan de una super mayoría de votos”.

