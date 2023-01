Miami gana su lugar en playoffs

El headcoach Mike McDaniel lleva menos de un año al frente de Dolphins y ahora, los metió en playoffs.

“Para salir adelante como lo hizo Jason Sanders y tener todos los puntos, tienes que ser diferente. Estoy muy, muy feliz con todo el vestuario”.

Miami aseguró el puesto final en los playoffs de la AFC gracias a su victoria sobre los New York Jets y los New England Patriots cayendo ante los Buffalo Bills, que eliminaron a New England y los Pittsburgh Steelers en una batalla por el sembrado número 7 . El pateador Jason Sanders dio la ventaja a Miami con un gol de campo de 50 yardas a 18 segundos del final.

“Sentí que se lo debía a los muchachos”, dijo Jason Sanders, cuya explosiva patada de ventaja con 18 segundos ayudó a Miami a superar a los New York Jets 11-6 el domingo para asegurarse un lugar en la postemporada por primera vez desde 2016.

Miami (9-8) rompió una racha de cinco derrotas y luego tuvo que esperar unos minutos para que Buffalo derrotara a New England 35-23 para hacer oficial la aparición de los Dolphins en los playoffs.

Miami jugará en Buffalo en la primera ronda de los playoffs el próximo fin de semana. Los rivales de la AFC Este dividieron la serie de la temporada, y cada uno ganó en casa. Los Jets (7-10) terminaron la temporada con seis derrotas consecutivas, terminando con un decepcionante colapso para el equipo de Robert Saleh. Nueva York no logró anotar un touchdown en sus últimos tres juegos.

La ofensiva de los Dolphins estuvo limitada con el veterano tackle izquierdo Terron Armstead inactivo y el novato Skylar Thompson como quarterback. Pero Thompson, sin pérdidas de balón y con 152 yardas por aire, hizo lo suficiente para obtener la primera victoria de su carrera.

“No siempre ha sido perfecto, pero creo que todo lo que pasé me preparó para este momento. Tenía tanta confianza al entrar en este juego porque mirando hacia atrás en este año, fue como, ‘¿Qué no he experimentado?’ Estoy listo para esto”, dijo Thompson.

Tagovailoa permanece en el protocolo de conmoción cerebral después de sufrir la segunda conmoción de la temporada en Navidad contra Green Bay. McDaniel no dijo si Tagovailoa podría estar disponible contra los Bills. Miami despejó en dos de sus primeras cuatro series. Los otros dos terminaron en una pérdida de balón por intentos y un pase de 37 yardas de Sanders.

