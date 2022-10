México, una pista de suerte para Verstappen; gana la pole position

Red Bull Racing y Max Verstappen encontraron un lugar ideal en la pista de la Ciudad de México. Dentro del bullicio que generan los fans en apoyo a la escudería austriaca en su totalidad, el piloto neerlandés comenzará desde la pole position del Gran Premio de la Ciudad de México.

Verstappen obtuvo su sexta pole position del año, para ser el décimo primer piloto diferente que ocupa este lugar en once Grandes Premios de México. Aunque tener la primera salida no garantiza el triunfo, pues esto no ha ocurrido desde el 2016.

El piloto principal de Red Bull superó a la pareja de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, que quedaron segundo y tercero, y ahora tiene una gran oportunidad de lograr cuatro victorias en cinco carreras en México, después de haber obtenido la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2017, 2018 y 2021. Su coequipero Checo Pérez saldrá cuarto, la misma que el año pasado.

“Siempre es importante tener un buen comienzo aquí. Creo que nuestra velocidad máxima no es tan mala como para defenderla. Fue una buena clasificación, estuvo reñido, pero creo que después de la FP3 hicimos algunos ajustes y el auto mejoró su ritmo, y sí, estar en la pole aquí es increíble. Sé, por supuesto, que es un recorrido muy largo hasta la curva 1, por lo que necesitamos un buen comienzo. Pero de todos modos, creo que tenemos un auto rápido y eso es, por supuesto, lo más importante”.

Sergio "Checo" Pérez no pudo unirse a la lucha por la pole position, después de encontrar problemas técnicos en la sesión decisiva de la parrilla.

“Fue una gran pena. Tuvimos un problema eléctrico durante la calificación, y con el DRS tuvimos problemas y así sucesivamente. Era importante asegurarnos de que hiciéramos todo bien, pero estuve bastante ciego durante la clasificación: no tenía información sobre mi balance de frenos o tiempos, así que fue un desastre”, explicó.

Es la primera vez en esta temporada que Mercedes tiene ambos monoplazas entre los tres primeros. George Russell obtuvo el segundo lugar después de perder un tiempo de vuelta por los límites de la pista y sumó su segunda salida en la temporada al frente de la parrilla; la primera fue en Hungría.

Lewis Hamilton comienza tercero, la posición desde la que el ganador ha largado en las últimas dos carreras en esta pista. El siete veces campeón del mundo aún no ha salido en la primera fila este año, pero tiene tres arranques entre los tres primeros en las últimas cuatro carreras.

“El equipo tiene más hoy con un auto realmente genial y creo que es un testimonio de ellos por el arduo trabajo que han realizado durante tanto tiempo y vimos la semana pasada con Lewis de lo que era capaz el auto y esto fin de semana. Siento que era nuestra pole y fue una vuelta terrible de mi parte. Estoy emocionado de estar de vuelta en la primera fila, pero con esta gran altitud para la resistencia es un factor menor y ahí es donde somos superados por Red Bull, digamos. Siempre nos quitan unas tres décimas en la recta y aquí es un factor menor, así que probablemente por eso somos un poco más competitivos".

Carlos Sainz saldrá quinto, su salida más alta en Ciudad de México. Valtteri Bottas será sexto, el mejor desempeño para Alfa Romeo desde Miami hace casi seis meses. Charles Leclerc larga séptimo y es la primera vez que está fuera de los tres primeros desde Canadá, hace once carreras. Lando Norris tomó el octavo lugar, para igualar su mejor comienzo en esta pista desde 2019. Mientras que Sebastian Vettel sufrió su quinta eliminación de la clasificación en las últimas ocho carreras, y nunca antes había estado por debajo del noveno lugar en México. Lance Stroll también estuvo fuera de la qualy en México por cuarta visita consecutiva.

En el segundo día del Gran Premio mexicano (Clasificación) asistieron 140,987 personas, superando los 135, 693 del año pasado.

